Entwickler von GTA San Andreas löst großes Geheimnis nach 20 Jahren auf

Grand Theft Auto San Andreas gehört zu den beliebtesten Teilen der GTA-Reihe. Die Geschichte rund um Carl Johnson (CJ), die Grove Street Family und korrupte Cops sorgte dafür, dass Spieler:innen Dutzende Stunden in der Welt von Los Santos verbracht haben.

In dieser Zeit kam es gelegentlich zu einem seltsamen Ereignis. Flugzeuge tauchten scheinbar aus dem Nichts auf und stürzten direkt vor die Füße des Protagonisten CJ. Teilweise sorgten sie sogar für sein virtuelles Ableben, wie in diesem Video zu sehen ist:

Geheimnis um Flugzeuge in GTA San Andreas endlich gelüftet

Obbe Vermeij ist Entwickler und hat unter anderem an GTA San Andreas, GTA 4 und GTA Chinatown Wars mitgewirkt. Gegenüber PCGamesN erklärte er das Phänomen: „In GTA San Andreas werden diese Flugzeuge in gewissen Zeitabständen in der Nähe des Spielers erschaffen, um über ihn hinwegzufliegen“.

Zunächst scannt der von Vermeij erschaffene Code, ob es Hindernisse für das neue Flugzeug gibt. Dabei werden mehrere unsichtbare Linien von Fixpunkten am Flugzeug in die gewünschte Flugrichtung gezogen. Findet der Code keine Kollisionspunkte entlang der Linie, wird das Flugzeug gespawnt und fliegt los.

Allerdings wäre dieser Scan laut Vermeij sehr langsam, wären die Fixpunkte am gesamten Flugzeug angebracht. Er hat sich deshalb dazu entschieden, nur vom Rumpf und den Flügelspitzen Linien aussenden zu lassen. Das sorgt dafür, dass manche Hindernisse nicht erkannt werden können – dafür wird das Spiel aber nicht verlangsamt.

Zudem gäbe es manchmal das Problem, dass Flugzeuge nicht genug Geschwindigkeit aufnehmen können, wenn sie gespawnt werden. Sie sacken dadurch ab, befinden sich nicht mehr auf der vom Scan angenommenen Höhe und können ungehindert in Häuser, Bäume und andere Objekte fliegen.

Noch ein Bug, der es Flugzeugen erschwert

Als wäre das nicht schon genug, gibt es wohl auch noch einen Programmierfehler in dem Flugzeug-Scan von Vermeij. Den hat ein GTA-Modder namens „Silent“ entdeckt. Demnach würde der Scan häufiger Falschmeldungen generieren – also grünes Licht für ein Flugzeug-Spawn geben, obwohl die Linien mit Objekten in der Spielwelt kollidieren.

Laut Vermeij hatte Rockstar Games sogar überlegt, ob sie die Überflüge über den Protagonisten nicht einfach aus dem Spiel werfen sollten. Letztlich hatten sie sich aber dagegen entschieden und das Feature – und damit auch die Abstürze – beibehalten.

