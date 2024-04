Selbst GTA 6 geschlagen: Dieses Discord-Video hat 1,4 Milliarden Aufrufe – und das aus Versehen

Wie es fast schon Tradition ist, haben viele Unternehmen am 1. April einen kleinen Scherz vorbereitet. Im Falle der populären Chatplattform Discord war das ein Video, das Lootboxen ankündigt. Die sind in der Gaming-Community verhasst. Spieler:innen können solche Lootboxen in diversen Spielen erwerben und erhalten dann zufällig Items und kosmetische Anpassungen daraus. Das stößt vielen auf und sorgt regelmäßig für Diskussionen über Glücksspiel in Videospielen.

Diese Kontroverse ist Discord natürlich bewusst und der Grund für den Scherz. Allerdings hat das Video in anderer Weise für Erstaunen gesorgt: Innerhalb eines Tages konnte das Video mehr als eine Milliarde Aufrufe auf Youtube verzeichnen und damit sogar den rasanten Rekord des Trailers zu GTA 6 einstellen.

Wie kommt es zu den Klickzahlen?

Wie der deutsche Web-Entwickler Marvin Witt in einem Post auf X vermutet, könnte Discord unabsichtlich einen View-Bot erstellt haben. Heißt: Die Klickzahlen für das Video sind auf künstliche Weise entstanden und spiegeln nicht die tatsächlichen Aufrufe wider.

Laut Witt liegt das an einer In-App-Benachrichtigung, die als „Toast“ bezeichnet wird. Das ist ein kleines Popup, das innerhalb der Discord-App aufgetaucht ist und Nutzer:innen auf das Video hingewiesen hat.

Der Clip von Discord sollte eigentlich nur abgespielt werden, wenn die User:innen mit der Maus über das Popup fahren. Allerdings sorgte wohl ein iFrame mit Autoplay dafür, dass das Video bereits im Hintergrund in Dauerschleife abgespielt wurde. Alle Discord-Nutzer:innen haben also den Clip immer wieder „angesehen“, während sie Discord geöffnet hatten – egal, ob sie das Popup bemerkt hatten oder nicht.

Kein absichtlicher View-Bot von Discord

Witt vermutet, dass das unabsichtlich geschehen ist, da auch die Discord-Entwickler:innen selbst von der enormen Reichweite überrascht waren und sich diese nicht erklären konnten. Auf X nimmt Discord das Ganze mit Humor. In einem ersten Post heißt es nur „Oops“ .

Als Nutzer:innen fragten, ob Discord etwas gegen dieses Problem tun würde, antwortete der X-Account scherzhaft: „Hört auf mich unter Druck zu setzen, ich habe gerade einen Weltrekord gebrochen. Ich weiß nicht, was wir als Nächstes tun.“

Mittlerweile sollte das Popup wieder verschwunden sein, da der 1. April vorbei ist. Die Zahl der Videoaufrufe liegt derzeit bei etwa 1,4 Milliarden. Ob Youtube hier noch eingreift und die Zahl der Aufrufe korrigiert, ist noch nicht bekannt.

