Microsoft arbeitet an KI-Chatbot für die Xbox

Spätestens seit seinem milliardenschweren Einstieg bei den ChatGPT-Macher:innen von OpenAI hat sich Microsoft dem Thema KI verschrieben. Der KI-gestützte Assistent Copilot etwa ist in Office-Anwendungen genauso zu finden wie in Teams oder dem Edge-Browser.

Anzeige Anzeige

Xbox: KI-Chatbot für Supportanfragen

Jetzt arbeitet Microsoft an einer Art KI-Chatbot für die Xbox, wie der Konzern gegenüber The Verge bestätigt hat. Demnach soll es sich um einen animierten Charakter handeln, der Supportanfragen von Xbox-Nutzer:innen per Sprache oder Text beantwortet.

Noch befindet sich der virtuelle Assistent im Prototypstatus. Für die Antworten greift der KI-Chatbot auf Informationen von schon bestehenden Xbox-Supportseiten zurück. In den vergangenen Tagen hat Microsoft die Tests erweitert. Möglich, dass der Chatbot schon bald auf den Spielkonsolen des Unternehmens landet.

Anzeige Anzeige

Defekte Geräte und Aboprobleme im Visier

Nach bisherigem Stand geht es bei dem KI-Chatbot um Fragen zu defekten Geräten oder Problemen mit kostenpflichtigen Abos. Intern wird der virtuelle Assistent auch für einen Einsatz bei dem Abo-basierten Hostingdienst Minecraft Realms trainiert.

Wie The Verge unter Berufung auf Firmeninsider:innen berichtet, plant Microsoft auch, KI-Funktionen für die Erstellung von Spieleinhalten sowie die Xbox-Plattform bereitzustellen – inklusive KI-generierter Kunst sowie Assets für Spiele. Auch sollen KI-Spiele getestet werden.

Anzeige Anzeige

Virtueller Assistent hilft beim Spielen

Zudem soll Microsoft überlegen, Copilot-Features für die Moderation von Inhalten auf der Xbox-Plattform zu entwickeln. Für Spieler:innen sicher besonders interessant: Künftig könnte es von Microsoft auch KI-Assistenten geben, die Gamer:innen beim Spielen unterstützend zur Seite stehen. Etwa, wenn man nicht mehr weiter weiß.

10 Bilder ansehen Sora: Das sind die besten Clips von OpenAIs Video-KI Quelle:

Wie das genau aussehen könnte, ist noch unklar. Beobachter:innen gehen davon aus, dass Microsoft nicht sofort alle KI-Ideen launcht, an denen gerade gearbeitet wird. Tatsächlich dürfte die automatisierte und animierte Beantwortung von Supportanfragen den Beginn der Xbox-KI-Initiative darstellen.

Anzeige Anzeige

KI in PS5 Pro: Microsoft unter Zugzwang

Auf der anderen Seite wird Microsoft auch auf Geräteseite nachlegen müssen, um den Anschluss an Sony nicht zu verlieren. Der Rivale könnte auf der für Ende 2024 geplanten PS5 Pro mit „Playstation Spectral Super Resolution“ eine KI-gestützte Upscaling-Funktion an den Start bringen.