Halloween 2023: Film- und Serientipps für Netflix, Disney Plus und Amazon Prime

Halloween-Filme 2023: Klassiker bei Netflix, Amazon und Disney Plus in der Übersicht

Tipp: Netflix hat für Halloween eine neue Sammlung angelegt, in der die Filme in praktische Kategorien aufgeteilt sind wie beispielsweise „Moderne Horrorklassiker“, „Slasher“ oder „Grusel mit wenig Blut“. Auch familienfreundliche Gruselfilme sind extra aufgelistet. Hier sind einige der besten Filme und Serien zu Halloween auf Netflix:

Familienfreundliche Halloween-Filme 2023

Halloween findet wie jedes Jahr am 31. Oktober statt und fällt damit dieses Jahr auf einen Dienstag. Da Halloween stets mit dem Reformationstag zusammenfällt, gibt es in vielen Bundesländern entsprechend einen freien Tag. Eine gute Gelegenheit also, um sich den einen oder anderen Streamingtipp auf dem Sofa anzuschauen.

Frankenweenie (Disney Plus)

Hocus Pocus (Teile 1 und 2, Disney Plus)

Gänsehaut (Netflix)

Ghostbusters Legacy (Netflix)

Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche (Amazon)