Harley-Davidson bringt E-Motorrad Livewire nach Deutschland

Gleich vier europäische Märkte möchte Harley-Davidson mit seinem Livewire One erobern. In Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich kann das 105 PS starke Elektro-Bike für einen Anzahlungsbetrag von 100 Euro bestellt werden.

Livewire One: Auslieferung ab Ende April

Ende April will Livewire mit der Auslieferung der Motorräder beginnen, die in der Harley-Davidson-Fabrik in York im Bundesstaat Pennsylvania gebaut werden. Über einen Konfigurator können Kunden die Elektro-Bikes nach ihren persönlichen Vorlieben zusammenstellen. Neben den drei Farben Nimbus Gray, Nightfall Blue und Liquid Black kann weiteres Zubehör gewählt werden.

Mehr als 30 Einzelhändler in ganz Europa hat Livewire qualifiziert, die Kunden des schnellen Elektromotorrads zu unterstützen. An deren Standorten will Livewire im kommenden Sommer Kundenveranstaltungen und Demomöglichkeiten mit dem One anbieten.

Das ist das Livewire One

In Deutschland startet das One zu einem Preis von 24.995 Euro. Es bietet eine kombinierte Reichweite von 153 Kilometern. Reine Stadtnutzer kommen auf 250 Kilometer.

Das Gefährt beschleunigt von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde in schlanken drei Sekunden und bringt dabei ein Drehmoment von 106 Nanometern auf die Straße.

Der Akku mit seinem Energieinhalt von 15,4 Kilowattstunden ist an Schnellladern in einer Stunde aufgeladen. An der Haushaltssteckdose benötigt das One elf Stunden Ladezeit.

