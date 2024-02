Kosmischer Vorbeiflug: Heute kommt ein busgroßer Asteroid der Erde extrem nahe

Ein relativ großer Asteroid, bekannt als 2024 DW, wird heute, am 22. Februar, außergewöhnlich dicht an die Erde herankommen. Dieser Himmelskörper nähert sich unserem Planeten bis auf eine Distanz von 225.000 Kilometern an.

Das ist näher als die durchschnittliche Entfernung von der Erde zum Mond, die 385.000 Kilometer beträgt. Mit einer Größe von etwa 13 Metern ist 2024 DW in etwa so groß wie ein Bus. Der Asteroid kommt deutlich dichter an die Erde heran als alle anderen bekannten Himmelskörper an diesem Tag.

Weitere Objekte fliegen heute an der Erde vorbei

Das Asteroid Watch Dashboard der Nasa listet heute neben 2024 DW noch weitere Himmelskörper, die der Erde relativ nahekommen. In dem Dashboard sind Himmelskörper aufgeführt, die sich der Erde bis auf eine Distanz von 7,5 Millionen Kilometern nähern, was dem 19,5-Fachen der Entfernung von der Erde zum Mond entspricht.

Der größte unter diesen Himmelskörpern hat die Größe eines Flugzeugs mit 34 Metern. Glücklicherweise befindet er sich mit 4,8 Millionen Kilometern auch am weitesten von uns entfernt.

Zusätzlich gibt es noch drei weitere Objekte, die an der Erde vorbeifliegen: eines mit einer Größe von zwölf Metern, ein weiteres mit 27 Metern und ein drittes mit 19 Metern.

Einen Aufschlag sollte es nicht geben

Obwohl der Asteroid 2024 DW ungewöhnlich dicht an der Erde vorbeifliegt, besteht keine Gefahr eines Aufpralls. Für den Fall, dass sich ein Himmelskörper auf Kollisionskurs mit der Erde befindet, hat die Nasa bereits vorgesorgt und einen Notfallplan entwickelt.

Im Jahr 2022 hat die Raumfahrtbehörde einen Test durchgeführt, bei dem sie die Dart-Sonde gezielt auf einen Asteroiden lenkte, um dessen Kurs zu ändern. Dieser Test diente als Vorbereitung für den Ernstfall, in dem ein Himmelskörper tatsächlich auf Kollisionskurs mit der Erde wäre.

Obwohl der Test erfolgreich war, zeigte der getroffene Asteroid anschließend unerwartete Verhaltensweisen.

