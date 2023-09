Nach Nasa-Dart-Einschlag: Getroffener Asteroid verhält sich unerwartet

Es war eine als Erfolg gefeierte Aktion. Im Rahmen der Dart-Mission (Double Asteroid Redirection Test) hatte die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Sonde gezielt auf den Asteroiden Dimorphos prallen lassen. Ziel war es zum einen, die fast 12-stündige Umlaufzeit des Weltraumfelsens um einen Mutterasteroiden namens Didymos zu verkürzen. Zum anderen sollte festgestellt werden, ob die Schwungkraft der Sonde die Flugbahn des Asteroiden verändern könnte.

Anzeige Anzeige

Schulteleskop zeigt, was die Nasa nicht wusste

Die Mission war erfolgreich. In den Wochen nach dem Einschlag verkürzte sich die Umlaufzeit von Dimorphos um 33 Minuten. Der Haken an der Sache: Sie verkürzt sich offenbar weiter. Es gibt ein paar Theorien, warum das so ist, aber im Grunde bleibt es unklar. Das berichtet der New Scientist.

Die jüngsten Erkenntnisse im Fall Dimorphos stammen nicht von der Nasa selbst, sondern von einem Highschool-Lehrer und seinen Schülern. Sie hatten mit einem mediokren Schulteleskop entdeckt, dass sich der getroffene Asteroid unerwartet verhält.

Anzeige Anzeige

Jonathan Swift, Lehrer an der Thacher School in Kalifornien, und seine Schüler nutzten das 0,7-Meter-Teleskop der Schule, um das Asteroidenpaar nach der Dart-Mission weiter zu beobachten. Dabei stellten sie fest, dass die Umlaufzeit von Dimorphos mehr als einen Monat nach der Kollision um eine weitere Minute geschrumpft war.

Taumelt Dimorphos?

Nach umfangreichen Überprüfungen entschlossen sie sich, die Ergebnisse auf einer Tagung der American Astronomical Society in New Mexico im Juni vorzustellen. Die Beobachtungen des Schulteams deuten darauf hin, dass irgendetwas die Umlaufbahn von Dimorphos seit dem Einschlag kontinuierlich weiter verkürzt hat.

Anzeige Anzeige

Eine Möglichkeit könnte sein, dass der Asteroid taumelt. Nachdem er zuvor an Didymos gekoppelt war, könnte sich seine Umlaufbahn nun stärker destabilisiert haben als geplant.

Wahrscheinlicher Grund: Aufgewirbeltes Material setzt sich

Diese Theorie wird von einigen Expert:innen unterstützt, gilt aber gemeinhin nicht als die plausibelste, weil sich nach dieser Theorie die Umlaufzeit mal verkürzen, mal verlängern müsste. Hier haben wir es indes mit einer kontinuierlichen Verkürzung zu tun.

Anzeige Anzeige

Wahrscheinlicher ist wohl, dass durch den Einschlag aufgewirbeltes Material, darunter Felsbrocken von bis zu einigen Metern Durchmesser, in der Nähe von Dimorphos in der Umlaufbahn verblieben und auf die Oberfläche zurückgefallen sind. Das würde die Umlaufzeit ebenfalls weiter verkürzt haben.

Dart-Offizielle sehen Verlangsamung der Verlangsamung

Die offizielle Dart-Koordinatorin Nancy Chabot beobachtet Dimorphos ebenfalls weiter und kommt zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Allerdings sind ihre Daten aktueller und zeigen, dass die Verlangsamung der Umlaufzeit sich deutlich verlangsamt hat.

15 unglaubliche Bilder vom Mars:

Anzeige Anzeige

15 Bilder ansehen 15 unglaubliche Bilder vom Mars Quelle: Foto: NASA/JPL/USGS

„Wir sehen keine Veränderung nach etwa einem Monat“, sagt sie und bezieht sich dabei auf Beobachtungen bis Ende Februar, als der Asteroid von der Erde aus nicht mehr zu sehen war. Die bevorstehende Hera-Mission der Europäischen Weltraumagentur ESA, die 2026 bei Dimorphos eintreffen soll, soll nun mit Sicherheit sagen, was nach dem Einschlag passiert ist.

Diese Ergebnisse könnten Auswirkungen auf künftige Versuche haben, Asteroiden umzulenken. „Es ist wirklich gut zu wissen, was wir mit Dimorphos gemacht haben“, sagt Chabot. „Diese spezifischen Details sind der Schlüssel, um diese Technik in Zukunft anwenden zu können, wenn es nötig wäre.“

Mehr zu diesem Thema NASA