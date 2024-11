Hey Siri: Dieser nervige Bug könnte bald der Vergangenheit angehören

Apple arbeitet an Lösung für selektives Hören. (Foto: Shutterstock; AlpakaVideo)

Sprachassistenten sind dafür bekannt, dass sie nicht immer wie gewünscht funktionieren. Manchmal reagieren sie gar nicht, in anderen Fällen lösen sie fälschlicherweise aus – zum Beispiel aufgrund einer Aufforderung, die Teil eines abgespielten Werbespots ist. Zumindest bei Apples Sprachassistent könnte dieser nervige Bug bald der Vergangenheit angehören.

TV-Spots bringen Siri-Nutzer:innen auf die Palme

Apple führte den Befehl „Hey Siri“ mit iOS 8 im Jahr 2014 ein. Ziel der neuen Funktion war es, Nutzer:innen eine einfache Interaktion zu ermöglichen, ohne dafür irgendwelche Tasten drücken zu müssen. Auch die Homepod-Lautsprecher lassen sich so aktivieren. Im Laufe der Jahre hat das allerdings dazu geführt, dass der Sprachassistent auch dann auslöst, wenn die Aufforderung im Rahmen eines TV-Spots ausgesprochen wird. Das hat schon 2019 viele Homepod-Besitzer:innen genervt: Eine damals veröffentlichte Werbung für Apples neue Airpods führte nämlich dazu, dass Siri jedes Mal auslöste, wenn der Spot lief.

Offenbar hat das Unternehmen an einer Lösung für die Fehlreaktion gearbeitet: Wie 9 to 5 Mac berichtet, wurde mit der letzten Beta-Version von tvOS 18.2 ein Framework namens „AdBlocker“ eingeführt. Das neue Framework ist mit „Shazamkit“ verknüpft, der API für Apps zur Nutzung von Shazam. Apple hat die Plattform zur Erkennung von Songs schon 2018 gekauft. Gleichzeitig ist das Framework auch mit dem Prozess verknüpft, der für die Verwaltung der Sprachbefehle „Siri“ und „Hey Siri“ auf Apple-Geräten zuständig ist.

Falscher Trigger könnte mit tvOS 18.2 Geschichte sein

Der Code deutet laut 9 to 5 Mac darauf hin, dass „AdBlocker“ Audio-Fingerprints von Apples Servern herunterlädt. Diese werden dann mithilfe der Shazam-API mit Audiodaten abgeglichen, die das Gerät über die „Hey Siri“-API erfasst hat. Wenn bestimmte Audiodaten übereinstimmen, wird das neue Framework die Auslösebefehle von Siri vorübergehend deaktivieren. Apple wird vermutlich Audio-Fingerprints aus seinen TV-Werbespots und Keynote-Präsentationen verwenden, um zu verhindern, dass Erwähnungen von Siri den Sprachassistenten auslösen.

Bisher sei das neue „AdBlocker“-Framework nur in tvOS 18.2 zu finden, was darauf schließen lässt, dass Apple es zunächst auf dem Homepod implementieren will. Die neue Version von tvOS wird voraussichtlich im Dezember zum Download verfügbar sein.

Mehr zu diesem Thema