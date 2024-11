Hightech trifft auf Retro-Look: Bastler baut Mac Mini in 20 Jahre alten iMac

Das Bastel-Kunststück gelingt mit der Hilfe eines brandneuen Mac Mini. Wir haben den Mac Mini mit M4 Pro (Test) schon ausführlich für euch unter die Lupe genommen. Im Video erklärt der YouTuber jeden Schritt, was es beim Umbau alles zu beachten gilt.

So wird der alte iMac wieder fit gemacht

Fairerweise muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass der Bastler schon in der Vergangenheit das kaputte Logic Board des alten iMacs entfernt und mit dem Innenleben eines größeren M2 Mac Mini ersetzt hat. Damit konnte er sogar ein HDMI-Kabel und weitere Ports daran anschließen. Sein neues Projekt? Die Hardware mit dem kleineren und moderneren Mac Mini M4 aufrüsten.

Für sein Projekt zerlegte der Bastler den Mac Mini Stück für Stück und setzte Platine, SSD und Lüfter im iMac-Gehäuse ein. Wie das aussieht, könnt ihr euch in diesem Clip anschauen:

Zu guter Letzt testete er dann die Funktionstüchtigkeit seines neuen iMac Mini mit Videospielen. Seine Operation scheint geglückt zu sein, denn er konnte Titel wie No Man’s Sky auf der Grafikeinstellung Ultra zocken. Nicht das modernste Spiel, aber dennoch Ressourcen-hungrig.

Auch Apple scheint den iMac G4 nicht vergessen zu haben

Nicht nur dieser Bastler will den iMac G4 aus der Vergessenheit holen. Apples erstes Smarthome-Display könnte eine Hommage an den Klassiker werden. Der 2002 vorgestellte und 2004 schon wieder eingestampfte All-in-One-Rechner iMac G4 zeichnete sich damals durch ein besonderes Design aus: Die Recheneinheit war eine Halbkugel, an der mit einem schwenkbaren Metallarm ein 17-Zoll-Display angebracht war. Mehr darüber lest ihr hier.

Schau dir jetzt Apples größte Flops in unserer Bildergalerie an

