Hobbyastronom entdeckt neue Zwerggalaxien und trägt dazu bei, ein Problem der Astrophysik zu lösen

Der italienische Hobbyastronom Giuseppe Donatiello hat kürzlich fünf neue Zwerggalaxien entdeckt, die um die Spiralgalaxie NGC 253, auch bekannt als Sculptor Galaxy, kreisen. Diese Galaxie befindet sich etwa 11,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.

Donatiello benannte die neuen Galaxien nach sich selbst, wodurch sie nun die Namen Donatiello V, Donatiello VI, Donatiello VII, Donatiello VIII und Donatiello IX tragen. Dies ist nicht seine erste Entdeckung, was die Namensgebung vermuten lässt. Seine erste Galaxie, Donatiello I, entdeckte er bereits im Jahr 2016.

Entdeckung bringt die Astrophysik voran

Die Entdeckung solcher Galaxien ist von großer Bedeutung für die Astrophysik. Zwerggalaxien sind oft schwer zu finden, da sie wenig Licht abstrahlen. Dieser Fund hilft jedoch, das sogenannte „Missing Satellite Problem“ zu lösen.

Laut dem Lambda-Cold-Dark-Matter-Modell (LCDM) sollten Tausende von Zwerggalaxien um große Galaxien wie die Milchstraße oder Andromeda existieren. Simulationen zufolge sollte Andromeda von 500 bis 1.000 Zwerggalaxien umgeben sein.

Bisher wurden dort jedoch nur 39 Zwerggalaxien entdeckt. Funde wie dieser könnten dazu beitragen, die vermutete Anzahl an Galaxien zu bestätigen oder zu zeigen, dass die Theorie möglicherweise falsch ist.

Um die Galaxien zu finden, nutzten Donatiello und sein Team Daten des Dark Energy Spectroscopic Instrument (Desi), das seit 2021 rund 35 Millionen Galaxien und Quasare untersucht hat.

Damit sind nun insgesamt 18 Galaxien in der Sculptor-Galaxiengruppe bekannt. Es könnten sich jedoch noch mehr Galaxien dort befinden, die einfach zu lichtschwach sind, um mit aktuellen Geräten erkannt zu werden.

Das leistungsstärkere Vera C. Rubin Telescope könnte in Zukunft weitere Galaxien entdecken, meinte Donatiello gegenüber space.com. Alle Ergebnisse haben der Hobbyastronom und sein Team in einer Studie auf dem Preprint-Server Arxiv zusammengefasst.

