Das (Home-)Office-Problem: So findest du das passende Arbeitsmodell für deine Firma

Unternehmen kalkulierten mit dem Homeoffice – jetzt stimmt die Rechnung nicht mehr

Die Currywurst war aus, damit war die Office-Erfahrung negativ: Ende August 2024 schildert Johanna Bath so eine Situation in einem Linkedin-Post. Ein Mitarbeiter kommt am Montag ins Büro. Aufgrund der angepassten Kalkulation für das Essen an dem Tag reicht die Currywurst nicht bis 12:30 Uhr.

Die Geschichte ist ein Beispiel für den Frust, der beim Thema Arbeitsplatz aufkommt. Teilweise haben Unternehmen ihre Büros auf eine geringere Frequentierung angepasst, da mehr Mitarbeiter:innen im Homeoffice arbeiten. Weniger feste Arbeitsplätze, eine Verkleinerung der Räume sowie der angepasste Speiseplan sind eine Folge.

Anzeige Anzeige

Nach dem Hype um die Arbeit zu Hause kommt jetzt der Wandel: Unternehmen ordern ihre Mitarbeiter:innen zurück ins Büro. Dabei geht es auch um Vertrauen. Das bestätigt auch die Unternehmensstrategie-Professorin Johanna Bath. Sie berät Unternehmen unter anderem zum Thema Organisationsentwicklung.

Laut ihr haben auch Studien gezeigt, dass Führungskräfte ihren Angestellten teilweise misstrauen oder Probleme haben, die Leistung im Homeoffice nachzuvollziehen. „Zunächst steckt da die Sorge dahinter, ob mein Unternehmen leistungsfähig ist“, so Bath.

Anzeige Anzeige

Aus Sorge um diese Leistungsfähigkeit den „Schieberegler“ von zwei auf drei Präsenztage im Büro zu erheben, sei dabei kein wirksames Mittel. „Das ist der Punkt, an dem ich etwas verzweifle“, schmunzelt Bath. Die eine hilfreiche Maßnahme gibt es nicht, stattdessen müssten Unternehmen auf mehrere kleinteilige Dinge achten.

Welches Arbeitsmodell passt zu den Unternehmenszielen?

Zuerst empfiehlt sie immer eine strategische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsmodell. „Ein Arbeitsmodell hilft mir idealerweise, meine Unternehmensstrategie zu erreichen“, fasst Bath zusammen. Firmenverantwortliche müssen sich überlegen, welches Arbeitsmodell am besten zu den Unternehmenszielen passt.

Anzeige Anzeige

„Was ich immer spannend finde, ist die Frage: ‚Wo passiert unsere Wertschöpfung?‘“, so Bath. Welche Arbeitsmodelle es gibt, warum sich nicht für jedes Unternehmen das hybride Arbeiten lohnt und welche Maßnahmen helfen, um Mitarbeiter:innen wieder für die Arbeit im Office zu begeistern, hört ihr in dieser neuen Podcast-Folge:



Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.