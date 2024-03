Warum Hugendubel Kunden jetzt die Bücher abkauft

Hugendubel kauft jetzt auch gebrauchte Bücher an – gegen einen Gutschein für was Neues. (Foto:_ Anton_Ivanov / Shutterstock)

Ein Buchhändler, der gebrauchte Bücher wieder zurückkauft? Gibt es ab sofort mit Hugendubel. Der Traditionsbuchhändler aus München mit inzwischen 90 Filialen deutschlandweit und über 800 Shop-in-Shop-Standorten startet in Kooperation mit dem Anbieter Zeercle ein Rückkaufprogramm für gebrauchte Bücher.

Kund:innen können dazu die ISBN- oder ASIN-Nummern gebrauchter Bücher in einer App oder auf der Website angeben, eine Zustandsbeschreibung auswählen und erhalten ein Preisangebot. Die Bücher können bis 10 Euro Gesamtwert in einer der Filialen abgegeben werden und werden dort einer kurzen Prüfung unterzogen. Bei höheren Werten schickt Zeercle eine kostenlose Einsendemarke für den Postversand.

Die Bücher aus den Filialen werden gesammelt an Zeercle übersandt, dort verarbeitet und für den Wiederverkauf vorbereitet. Stellt sich ein Buch dennoch als nicht verwertbar raus, wird es entweder gespendet oder fachgerecht entsorgt.

Nachhaltigkeit und Kundenbindung in einem

Alles in allem ist das eine geschickte Kooperation, von der letztlich Hugendubel gleich in zweierlei Hinsicht profitiert. Denn das Unternehmen kann sich einerseits als nachhaltiges Unternehmen, das die Kreislaufwirtschaft voranbringt, präsentieren und wird hier positiv wahrgenommen. Das Programm dient gleichzeitig aber auch der Kund:innenbindung – denn die bekommen ja Gutscheine per E-Mail, die sie gleich für neue Bücher einlösen können. Angesichts der Buchpreisbindung, die zumindest bei deutschen Titeln ohnehin keinen Preiskampf erlaubt, dürfte das viele Kund:innen überzeugen

Wie gut die Preise im Vergleich zu anderen Plattformen wie Rebuy, Zoxs oder Studibuch sind, können Kund:innen einfach über werzahltmehr.de austesten. Immerhin wird Zeercle aufgrund der Erfahrungen in anderen Projekten über einen vernünftigen und validen Algorithmus verfügen.

Zeercle hat ähnliche Kooperationen bereits mit anderen großen Buchhandelsketten, unter anderem mit Fnac in Frankreich und WHSmith in England. In der Regel werden hier vor allem aktuelle Titel, die entweder besonders gefragt sind oder aufgrund des hohen Neupreise einen vernünftigen Marktwert erzielen können, angekauft, viele ältere Bücher werden bei solchen Diensten dagegen nicht oder nur für einen symbolischen Preis angekauft.

Hugendubel hatte sich bereits in den Jahren 2022 und 2023 in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn und Flixbus erfolgreich dafür engagiert, Büchern ein zweites Leben zu geben und seine Kund:innen zum nachhaltigen Nachdenken zu animieren.

