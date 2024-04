Dieser Roboter soll euch im Haushalt helfen und mit euch Gespräche führen – und das schon 2025

Das Unternehmen Menteebot hat einen gleichnamigen humanoiden Roboter vorgestellt. Schon im ersten Quartal 2025 soll eine verkaufsfertige Version an den Start gehen.

Was kann der Menteebot?

Im Menteebot verknüpft das Team Robotik und lernfähige KI miteinander. Der humanoide Roboter soll durch natürliche Sprachverarbeitung in der Lage sein, auf eure Sprachbefehle zu reagieren und mit euch Konversationen zu führen. Dabei soll der Menteebot nicht einfach an vorgefertigte Kommandos gebunden sein, sondern mit der Zeit lernen können.

Um dem Menteebot etwas beizubringen, gibt es eine virtuelle Version des Roboters in einer gleichermaßen virtuellen Umgebung, in der er die Aufgabe immer wieder trainieren kann, bis sie auch in der echten Welt gelingt. So könnte der Roboter etwa das Tragen von einem Einkaufskorb von eurer Wohnungstür bis zu eurer Küche trainieren, indem er die Wohnung scannt und die einzelnen Schritte der Aufgabe – vom Aufheben bis zum Abstellen – virtuell durchgeht.

Um das auch auf der Robotikseite lösen zu können, hat Menteebot vollfunktionsfähige Hände, mit denen er Objekte greifen kann. Er kann zudem seinen Gang anpassen, wenn er schwere Objekte bis 25 Kilogramm trägt. Seine Umgebung scannt er über zwei Kameras auf Kopfhöhe. Rennt Menteebot, kann er bis zu 1,5 Meter pro Sekunde zurücklegen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Menteebot uns bald hilft?

Menteebot soll in zwei Varianten auf den Markt kommen: eine Version für den Heimgebrauch und eine Version für den kommerziellen Gebrauch. Letztere würde dann etwa in Lagerhäusern zum Einsatz kommen, um Regale einzuräumen.

Ob Menteebot wirklich alle Versprechen halten kann, die ihr im Video sehen könnt, bleibt noch abzuwarten. Auch andere KI-Gadgets sind in jüngster Zeit an ihren Versprechen gescheitert. Zudem ist noch unklar, wie teuer der Menteebot wird. Da eine große Menge an Technik in dem humanoiden Roboter steckt, vermuten wir, dass die Hilfe nicht gerade günstig sein wird.

