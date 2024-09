Hyperloop feiert Comeback: Die erste Testfahrt war erfolgreich – allerdings mit Einschränkung

Der Hyperloop ist ein Transportsystem, das Kapseln auf Magnetfeldern in fast luftleeren Röhren bewegen kann. Da es so kaum Reibung oder Luftwiderstand gibt, sollen die Kapseln in der Lage sein, Geschwindigkeiten von bis zu 700 Kilometer pro Stunde oder mehr zu erreichen.

Für den Transport braucht es relativ wenig Energie, weshalb es effizienter ist als Flugzeuge, Züge oder LKWs auf der Kurzstrecke. Dazu könnte ein Hyperloop die Emissionen senken und Menschen und Waren schnell transportieren. Das Konzept wurde bereits 2013 von Elon Musk vorgestellt.

Erfolgreiche Testfahrt in den Niederlanden

Das niederländische Unternehmen Hardt Hyperloop hat nun einen ersten erfolgreichen Test ihres Systems durchgeführt. Und zwar im European Hyperloop Center in den nördlichen Niederlanden, berichtet das Unternehmen in einer Mitteilung.

Das Center verfügt über eine 420 Meter lange Röhre, mit einem Durchmesser von 2,5 Metern. Beim Test erreichte die Kapsel des Unternehmens eine Geschwindigkeit von nur 30 Kilometern pro Stunde auf einer Strecke von 90 Metern.

Die geringe Geschwindigkeit begründet das Unternehmen damit, dass die Teststrecke schlicht zu kurz sei. Außerdem hätten die Sicherheit und die Überprüfung der wichtigsten Systeme im Vordergrund gestanden. Getestet wurden unter anderem Levitation, Antrieb und die Führung des Systems.

Der nächste Meilenstein steht bevor

Der Test habe laut Hardt bewiesen, dass die Technologie wie geplant funktioniere und nun weiterentwickelt werden könne. Als nächstes sind Tests mit höheren Geschwindigkeiten von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde geplant.

Künftig sollen außerdem Manöver wie Spurwechsel, Kurvenfahrten und sich ein- und ausreihende Kapseln getestet werden.

Neben den technologischen Hürden, hat das Unternehmen allerdings auch mit anderen Herausforderungen zu kämpfen: „Um den Hyperloop als Mobilitätssystem zu realisieren, haben wir ein sehr kompliziertes Puzzle vor uns, das Technologie, Politik und die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor erfordert”, erklärt Roel van de Pas, Commercial Director von Hardt Hyperloop gegenüber Associated Press.

Bis 2030 soll der Hyperloop des Unternehmens für den Passagierbetrieb bereit sein.

