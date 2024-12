Noch keine Idee für Weihnachten? Diese 6 günstigen Tech-Geschenke sind noch rechtzeitig bei euch

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Wie jedes Jahr ist die vorweihnachtliche Zeit schnell vorbei. Zwischen Weihnachtsfeiern, Besuchen auf dem Weihnachtsmarkt und dem Stress auf der Arbeit, alle Abgaben vor Ende des Jahres einzuhalten, gehen Besorgungen immer wieder unter. Wenn ihr jetzt noch keine Idee habt, was ihr Freund:innen oder der Familie zum Fest schenken sollt, wird es knapp – aber nicht unmöglich.

Denn in unserer Liste findet ihr Tech-Geschenke, die auch so knapp vor Weihnachten noch rechtzeitig bei euch ankommen. Zudem schonen sie euren Geldbeutel. Hier findet ihr nämlich nur Empfehlungen, die weniger als 150 Euro kosten. Über die Navigation gelangt ihr schnell zu den Empfehlungen, die den oder die Beschenkte:n am meisten freuen würden.

Fitness-Tracker und Smartwatches

Natürlich sind Fitness-Tracker und Smartwatches in erster Linie für sportlich aktive Menschen interessant. Zusätzlich zu dem Aufzeichnen von Aktivitäten sind die Tracker und Uhren aber mittlerweile deutlich umfangreicher geworden. Sie können den Schlaf aufzeichnen und analysieren, können kurze EKG-Aufzeichnungen machen und lassen sich per NFC-Chip zum bargeldlosen Bezahlen einsetzen.

Ein Tracker, der das alles auf dem Kasten hat, ist Googles Fitbit Charge 6*. Je nach Farbe ist das Gerät für maximal 120 Euro auf Amazon zu haben. Neben dem Gadget gibt es auch noch sechs Monate der kostenpflichtigen Fitbit-Premium-Mitgliedschaft. Über diese können weitere Daten eingesehen werden. Wer das beibehalten will, muss allerdings nach einem halben Jahr selbst zahlen. Noch mehr zur Fitbit Charge 6 erfahrt ihr im Test.

Etwas flexibler ist da die Garmin Forerunner 55*. Hier müssen die Beschenkten kein zusätzliches Abo nach sechs Monaten zahlen, sondern bekommen alle Daten kostenlos angezeigt. Zudem hat die Smartwatch einen größeren Akku und hält bis zu 14 Tage ohne Aufladung durch. Schlafaufzeichnung ist neben den zahlreichen Trainingsprogrammen möglich. Auf NFC und EKG müsst ihr aber bei diesem Modell für knapp 150 Euro verzichten.

Besonders günstig ist die Samsung Galaxy Fit 3*. Sie kostet nur knapp 60 Euro, bietet aber dafür nur die grundlegenden Funktionen wie Herzfrequenz, Workouts sowie Schlaf- und Blutsauerstoffaufzeichnungen. Wer aber weder mobil bezahlen möchte, noch Wert auf EKG setzt, wird mit dieser Uhr sicherlich trotzdem glücklich.

Wer ein iPhone hat, freut sich zu Weihnachten sicherlich über passendes Zubehör aus dem Apple-Kosmos. Unser Vorschlag: Ein Viererpack der beliebten Apple Airtags*. Dabei handelt es sich um Tracker, die über iPhone, Mac und iPad verfolgt werden können. Werden sie an einem Schlüsselbund angebracht oder in der Brieftasche versteckt, kommen diese Gegenstände nicht mehr so schnell abhanden.

Aktuell könnt ihr die Airtags im Viererpack für knapp 90 Euro bei Mediamarkt kaufen. Wer noch ein kleines Extra dazu benötigt oder eine Person mit einer Kleinigkeit beschenken will, die schon Airtags hat, kann für wenige Euro einen passenden Airtag Schlüsselanhänger* für Weihnachten besorgen.

Echo: Smarte Lautsprecher von Amazon

Bei Amazon gibt es zur Vorweihnachtszeit zahlreiche Smart-Speaker zu günstigeren Preisen. Die Echo-Reihe von Amazon kann über Alexa sprachgesteuert werden. Der Sprachassistent des Online-Riesen kann für euch etwa smarte Lampen an- und ausschalten, eure Lieblingsmusik abspielen oder für euch Timer, Erinnerungen und Shopping-Listen erstellen. Hier findet ihr eine Reihe der beliebtesten Echo-Lautsprecher. Je teurer der Echo, desto größer ist der Lautsprecher – und desto besser ist die Audioqualität.

Kopfhörer mit ANC für stille Weihnachten

Die Weihnachtsfeiertage können trotz der besinnlichen Zeit recht laut werden. Umso erfreulicher ist da ein Geschenk, das den Trubel etwas reduziert. Dazu zählen die In-Ear-Kopfhörer Nothing Ear* für etwas mehr als 100 Euro. Denn diese haben nicht nur einen erstaunlich guten Klang, wie unser Test der Nothing Ear beweist, sondern bieten auch eine aktive Geräuschunterdrückung.

Wer stattdessen für iPhone-Nutzer:innen günstige Kopfhörer mit ANC sucht, wird leider enttäuscht. Lediglich die deutlich teureren Modelle bieten Geräuschunterdrückung. Unter der 150-Euro-Marke bleiben euch aber noch die [https://pvn.mediamarkt.de/trck/eclick/4dc0a6dd9511796ff86ad4d0fc48ce71″]Apple Airpods (4. Generation)[/affiliate]. Diese haben für knapp 140 Euro noch ein Ladecase dabei.

E-Book-Reader und Bücher für begeisterte Leser:innen

Bei Amazon findet ihr auch die beliebten Kindle-Reader, über die E-Books gelesen werden können. Der Vorteil: Die Beschenkten müssen keine Bücher mehr mit in den Urlaub schleppen. Den Amazon Kindle* gibt es für knapp 120 Euro bei dem Online-Riesen. Dabei handelt es sich um die Version ohne Werbeeinblendungen auf dem Bildschirmschoner. Wenn ihr wisst, dass die Werbung eure:n Beschenkte:n nicht stören würde, könnt ihr noch etwa 22 Euro sparen.

Für Gamer:innen Guthaben und Spieleabos

Zugegeben: Gutscheine sind nicht immer besonders kreativ. Aber wenn sie auf das Hobby der Beschenkten einzahlen, dann können sie trotzdem für strahlende Gesichter unter dem Weihnachtsbaum sorgen. Gerade für Gamer:innen gibt es zwei Angebote, die sich da besonders lohnen.

Wenn die Person, der ihr eine Freude machen wollt, eine Playstation 4 oder 5 zu Hause hat, lohnt sich der Griff zu einem Gutschein für Playstation-Guthaben*. Damit können Gamer:innen entweder direkt Spiele kaufen oder das Abo PS Plus abschließen und so Zugriff auf eine ganze Bibliothek von Titel bekommen.

Für Xbox- und PC-Spieler:innen empfehlen wir den Xbox Game Pass Ultimate*. Dieser gibt Spieler:innen ebenfalls Zugriff auf zahlreiche Titel, die sich auf der Konsole oder Windows-Rechnern zocken lassen. Je nach Dauer des Abogutscheins rangieren die Preise zwischen 13 und knapp 60 Euro.