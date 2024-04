Insider verrät Details zur Nintendo Switch 2 – warum sich Fans der ersten Konsole darüber freuen sollten

Viele Gamer:innen warten gespannt auf die Enthüllung der Nintendo Switch 2. Die neue Konsole soll einige Neuerungen mit sich bringen. Das will inzwischen auch der chinesische Zubehörhersteller Mobapad erfahren haben. Denn in Zuliefererkreisen sollen bereits zahlreiche Infos zur Nintendo Switch 2 kursieren.

Insider-Infos zur Nintendo Switch 2

Zunächst soll die Nintendo Switch 2 ein Display-Upgrade bekommen, wie Mobapad in einem Blog-Beitrag verrät. Der Bildschirm soll eine Auflösung von 1080p haben und 8 Zoll groß sein. Zum Vergleich: Die erste Nintendo Switch hat mit 720p eine deutlich geringere Display-Auflösung und ist mit 6,2 Zoll kleiner.

Das Panel soll auf LCD-Technik zurückgreifen. Zuletzt gab es bereits eine OLED-Version der Nintendo Switch. Denkbar wäre, dass Nintendo auch erst den Erfolg der ersten Version abwartet, bevor eine teurere Version mit verbessertem Display angeboten wird.

In der Docking-Station soll die Nintendo Switch 2 Auflösungen von bis zu 4K erreichen. Das könnte durch einen Upscaler passieren, der das Spiel auf einer niedrigeren Auflösung rendert und dann auf 4K hochskaliert.

Alte Controller und Spiele können weiter genutzt werden

Wie Mobapad weiter verrät, kommen in der Nintendo Switch 2 neue Datenträger zum Einsatz. Wer jetzt schon ein großes Arsenal an Switch-Games hat, muss sie aber nicht noch einmal kaufen. Alle älteren Speicherkarten sollen auch in die Nintendo Switch 2 passen. Allerdings wird es nicht möglich sein, Nintendo-Switch-2-Spiele umgekehrt in die alte Version der Handheld-Konsole zu stecken.

Auch eure älteren Pro-Controller und Joycons müsst ihr nicht in Rente schicken. Sie lassen sich weiterhin kabellos mit der Nintendo Switch 2 verbinden. Allerdings werdet ihr die Joycons wohl nicht mehr in die Konsole stecken können, um sie im Handheld-Modus zu nutzen. Laut Mobapad soll die Nintendo Switch 2 ein magnetisches Haltesystem für die Controller haben. Die älteren Modelle können dort also nicht mehr einrasten.

Wann genau die Nintendo Switch 2 vorgestellt oder gar veröffentlicht wird, ist immer noch nicht offiziell bekannt. Aktuell gehen Insider davon aus, dass die neue Konsole bei einer Nintendo-Direct-Präsentation im Juni 2024 gezeigt wird, aber erst 2025 auf den Markt kommt.

