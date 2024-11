Interaktive KI: ChatGPT entwickelt Live-Video-Funktion für situationsbezogene Antworten

Wer künftig Fragen an ChatGPT hat, könnte in Verbindung mit der Kamera des Smartphones zu viel besseren und vor allem situationsbezogenen Antworten kommen. Laut Android Authority arbeitet OpenAI an einer neuen Live-Video-Funktion, die in der Alpha-Version bereits von zahlreichen Nutzer:innen getestet werden soll.

Mit dem Ziel, ChatGPT noch interaktiver zu machen, sollen User:innen die Möglichkeit bekommen, direkt über die Kamera mit der KI in Kontakt zu treten. Auf diese Weise soll die KI in kürzester Zeit dann noch einmal ganz andere Fragen beantworten können als bisher.

Die KI kann spontan auf verschiedene Situationen reagieren

In einem Video auf X zeigte ein Nutzer, wie die ChatGPT-App auf seinem iPhone dazu in der Lage war, sein Kätzchen zu erkennen und Kontextfragen zum Futter zu beantworten. In einem weiteren Clip war der Chatbot dazu in der Lage, Inhalte aus einem japanischen Videospiel live zu übersetzen. Denkbar wären auch andere Anwendungsgebiete. Wer gerade in einem Wald unterwegs ist, könnte künftig etwa unbekannte Pflanzen oder Tiere filmen und von der KI erfahren, um welche Gattung oder Art es sich handelt.

Dass das System in der Lage ist, einen Hund durch die Kamera zu erkennen und sich dazu weitere Daten wie seinen Namen zu merken und darauf zu reagieren, hatte OpenAI schon bei der Vorführung des Advanced Voice Mode im Mai 2024 demonstriert.

Zahlende Kund:innen dürften erst einmal bevorzugt werden

Der erweiterte Sprachmodus macht Gespräche mit dem Chatbot zudem natürlicher, da er in der Lage ist, auch emotionale Signale zu erkennen und nachzuahmen. Auch die Komplexität der Aufgaben, die die KI lösen kann, hat sich dadurch noch einmal erhöht.

Laut Android Authority könnte die neue Funktion in der Beta-Version schon bald für zahlende User:innen von ChatGPT Plus verfügbar gemacht werden. Wann sie für die Allgemeinheit ausgerollt werden soll, ist derzeit nicht bekannt.

ChatGPT wird immer beliebter

Die jüngsten Nutzer:innenzahlen zeigen, dass ChatGPT nach monatelanger Stagnation zuletzt immer häufiger genutzt worden ist. Mit weltweit 3,7 Milliarden Besuchen auf der Webseite war der Oktober bislang der stärkste Monat überhaupt.

Zudem gehen Branchenkenner:innen davon aus, dass die ChatGPT-Suche in den kommenden Monaten für weitere Rekorde sorgen könnte

