Website-Optimierung für ChatGPT Search: Diese Anpassung ist entscheidend

ChatGPT Search ist seit Anfang November 2024 verfügbar. (Foto: Robert Way / Shutterstock)

Die Suche über Chatbots wie ChatGPT wird perspektivisch immer relevanter. Das zeigt auch der Start von ChatGPT Search am 1. November 2024. Der umstrittene Chatbot mit künstlicher Intelligenz beantwortet Suchanfragen von Nutzer:innen zu aktuellen Themen.

Für Website-Betreiber:innen bedeutet diese Entwicklung zusätzliche Arbeit. Sie müssen ihren Internetauftritt optimieren, damit er in den Chatbot-Suchergebnissen eine Rolle spielen kann.

Crawlen mit robots.txt erlauben

Dafür benötigt ChatGPT Search die Erlaubnis, die Website überhaupt zu crawlen. Das funktioniert über den OAI-Searchbot. Er durchsucht das Internet nach den Informationen für den Chatbot. Damit er auf die benötigten Daten zugreifen kann, ist die entsprechende Berechtigung über die robots.txt-Datei nötig. Dabei handelt es sich um eine einfache Textdatei, die im Hauptverzeichnis einer Website sitzt. Über sie werden die generellen Berechtigungen für Crawler, beispielsweise auch für Google, zum Durchsuchen einer Website erteilt.

Wichtig ist zudem die Freigabe für den Bot ChatGPT-User. Er ist dafür zuständig, Antworten auf bestimmte Fragen zu finden. Mit dem GPTBot gibt es dazu noch einen dritten Crawler. Er sammelt Daten für das Training des KI-Modells. Wer nicht möchte, dass Daten der eigenen Website für das Training genutzt werden, muss den Crawler über robots.txt blockieren – indem „allow“ durch „disallow“ ersetzt wird.

User-agent: OAI-SearchBot

Allow: /

User-agent: ChatGPT-User

Allow: /

User-agent: GPTBot

Allow: /

Aktualisierung dauert bis zu 24 Stunden

Nach der Crawling-Anpassung dauert die Übernahme der Änderungen bis zu 24 Stunden. Das berichtet das auf SEO spezialisierte Nachrichtenportal Search Engine Journal. Eine Beschleunigung bringt dabei eventuell eine aktuelle XML-Sitemap, wie Seo Südwest, ein Onlineportal zur Suchmaschinenoptimierung, schreibt.

Zudem ist eine ordentliche Website-Struktur entscheidend. Generell wirkt sich die Aktualität der Inhalte auf die Sichtbarkeit aus. Um in ChatGPT Search zu erscheinen, müssen Website-Betreiber somit alle Informationen regelmäßig prüfen und gegebenenfalls aktualisieren.

Die neue Suche bringt Chancen für Website-Betreiber, wenn beispielsweise innerhalb einer Antwort mehrere Unterseiten einer Domain ausgespielt werden. Dadurch entsteht Raum für mehr einzelne Links und mehr Möglichkeiten, Klicks zu generieren.

Extra-Tipp: Youtube nutzen

Positiv auf die Sichtbarkeit wirkt laut Seo Südwest außerdem ein Youtube-Kanal. Weil ChatGPT Search in den Ergebnissen auch Videos von Kanälen ausspielt, die wenige Follower:innen haben, kommt es hier nicht nur auf die Reichweite an.

Wichtig ist zudem, sich nicht nur auf Google als Suchmaschine zu konzentrieren. Auch Microsofts Suchmaschine Bing spielt eine Rolle; immerhin hat der Konzern in OpenAI investiert. Über den Dienst IndexNow, an dem Microsoft ebenfalls beteiligt ist, übermitteln Website-Betreiber:innen direkt Links von geänderten Internetauftritten. Auch die Anmeldung in den Bing Webmaster Tools ist sinnvoll.

