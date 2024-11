ChatGPT Search startet: Wie die KI-Suchmaschine funktioniert und wie du sie nutzen kannst

Schon Ende Juli 2024 hat OpenAI angekündigt, an einer eigenen Suchmaschine für ChatGPT zu arbeiten. SearchGPT soll dabei aktuelle Themen im Internet recherchieren können und dir die Informationen im Anschluss zusammenfassen. Jetzt startet die ChatGPT-Suchmaschine, wie OpenAI in einem Blogeintrag bekannt gegeben hat – unter dem Namen ChatGPT Search.

So funktioniert die Websuche in ChatGPT

Der Ansatz von OpenAI ist, dass eine normale Suchmaschine dir abverlangt, die richtigen und wichtigen Informationen selbst in der langen Liste aus Links zu finden. Das KI-Unternehmen will, dass ChatGPT diese in einer Konversation zusammenstellt und Nachfragen erlaubt.

Um SearchGPT zu nutzen, musst du lediglich auf den Search-Button in der Texteingabe klicken. In einigen Fällen nimmt dir ChatGPT diesen Schritt sogar ab und entscheidet, dass es für deine Anfrage besser wäre, tagesaktuelle Informationen aus dem Internet heranzuziehen. Schickst du deine Anfrage an ChatGPT ab, durchforstet die KI das Netz – und vor allem Partner:innen von OpenAI wie News-Seiten sowie Wetter- und Kartendienste.

Im Anschluss werden dir die wichtigen Infos zusammengefasst und Links zu den Quellen angezeigt. Als Beispiel zeigt OpenAI eine Urlaubsplanung. Du kannst die KI fragen, welche Reiseziele sie für einen Trip an die Amalfiküste in Italien wählen würde. Als Antwort fasst ChatGPT eine Liste mit Highlights der Region, wichtigen Infos zur Route und Restaurantempfehlungen zusammen.

Wer ChatGPT Search schon nutzen darf

ChatGPT Search ist für die Mobile- und Desktop-Apps sowie die Webversion von ChatGPT verfügbar. Wie üblich startet OpenAI die neue Funktion aber erst für einige ausgewählte Gruppen von Nutzer:innen. So ist es zuvor auch bei der neuen Suchfunktion innerhalb von ChatGPT-Chats passiert. Im Falle von ChatGPT Search dürfen zunächst alle Abonnent:innen mit einem Plus- oder Team-Account loslegen. Dazu kommen noch sämtliche User:innen, die sich auf der SearchGPT-Warteliste eingetragen haben.

Alle User:innen mit einem Edu- oder Enterprise-Konto müssen sich noch etwas gedulden. OpenAI spricht davon, die Funktion in den kommenden Wochen auch für diese beiden Accountarten freizuschalten. ChatGPT-Nutzer:innen mit einem kostenlosen Konto müssen sich noch länger gedulden und womöglich mehrere Monate warten.

Im Blogeintrag hat OpenAI einen Ausblick auf die Zukunft mit ChatGPT Search gegeben. Demnach will das Unternehmen die KI-Suche in den Bereichen Shopping und Reisen weiter verbessern und die Reasoning-Fertigkeiten von OpenAI-o1 integrieren. Auch Advanced Voice soll die Suche später nutzen können.

