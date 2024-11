ChatGPT: Advanced Voice Mode bringt emotionale Intelligenz auf den Desktop

Der erweiterte Sprachmodus Advanced Voice Mode kann jetzt auch auf Macs und Windows-PCs genutzt werden. „Großer Tage für Desktops“ schrieb OpenAI deshalb zu der Ankündigung, die auf X veröffentlicht wurde.

Bislang war die Nutzung auf User:innen der mobilen Apps beschränkt gewesen. Die neue, deutlich verbesserte Funktion basiert auf dem GPT-4o-Modell und soll den Nutzer:innen ein noch natürlicheres Kommunikationserlebnis ermöglichen.

Der verbesserte Sprachmodus reagiert sogar auf Emotionen

Für den Advanced Voice Mode wurde nicht nur die Auswahl der verfügbaren Stimmen noch einmal erhöht und deren Aussprache optimiert. Die KI soll sogar in der Lage sein, adäquat auf die emotionale Befindlichkeit der User:innen zu reagieren. An passenden Stellen fügt der Chatbot sogar kurze Atempausen oder auch längere, simulierte Denkpausen in seine Antworten ein.

Im Juli 2024 war das Feature zunächst nur in den USA für Beta-Tester:innen verfügbar und wurde dann im September für Premium-Abonnent:innen eingeführt.

Erst vor Kurzem hatte OpenAI den verbesserten Sprachmodus dann auch in der EU ausgerollt. Allerdings nur für Kund:innen, die über einen Plus- oder Team-Account verfügen.

ChatGPT hat gerade erst eine neue Suchfunktion bekommen

Nur einen Tag zuvor hatte OpenAI ein weiteres neues Feature für ChatGPT angekündigt: Eine Suchfunktion, mit der User:innen über Schlagworte Chats aufrufen können, die das entsprechende Wort enthalten. Nutzer:innen können die Ergebnisliste auch später wieder aufrufen, ohne das Schlagwort noch einmal neu eingeben zu müssen.

Während Plus- und Team-Abonnent:innen zuerst auf die neue Suchfunktion zugreifen können, die in einem zweiten Schritt für Enterprise- und Edu-User:innen verfügbar gemacht werden soll, müssen sich kostenlose Nutzer:innen wohl noch bis Ende November gedulden.

