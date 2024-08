Warum auf Steam gerade Tausende Gamer den Charakter-Editor eines Sims-Konkurrenten feiern

Im Bereich der Lebenssimulationsspiele sind Die Sims seit Jahrzehnten die unangefochtene Nummer eins. Kein ähnliches Spiel konnte bisher ähnliche Erfolge feiern und so viele Spieler:innen anziehen wie die Reihe aus dem Hause EA.

Mit Inzoi tritt jetzt allerdings ein Konkurrent an, dessen erster Vorgeschmack als Kampfansage gewertet werden kann. Seit dem 21. August 2024, also dem Start der Gamescom 2024, steht eine Demo des Spiels auf Steam zum Download bereit – statt einen Einblick in die kompletten Spielmechanismen zu gewähren, handelt es sich bei der Demo allerdings ausschließlich um den Charakter-Editor von Inzoi.

Das tut der Begeisterung der Gamer:innen aber keinen Abbruch, im Gegenteil: Tausende feiern den Editor des Sims-Konkurrenten, der in den vergangenen Tagen in der Spitze von über 18.000 Spieler:innen gleichzeitig genutzt wurde und eine Gesamtbewertung von knapp 82 Prozent positiven Reviews sammeln konnte.

Inzoi: Warum begeistert der Charakter-Editor?

Das Besondere am Charakter-Editor von Inzoi ist dabei, wie realistisch sich die Avatare erstellen lassen – und wie viele Möglichkeiten sich den Spieler:innen offensichtlich bieten. Seit Release der Demo auf Steam wurden bereits Tausende Film- und Seriencharaktere und echte Prominente nachgebaut, und die Ergebnisse sind nicht nur im Vergleich zu Die Sims verblüffend, sondern auch ganz allgemein:

In Bewegung beeindruckt die erstellte Angelina-Jolie-Kopie sogar noch mehr, wie dieser X-Post beweist:

Und auch einen direkten Vergleich zwischen einem Sims– und einem Inzoi-Charakter muss der Herausforderer des Simulationsklassikers definitiv nicht scheuen:

Inzoi-Demo: Nur noch kurze Zeit verfügbar

Sollte sich der Bau-Modus in Inzoi ähnlich realistisch und reich an Möglichkeiten präsentieren, könnte hier wahrlich ein ernst zu nehmender Konkurrent für Die Sims auf den Plan treten. Der südkoreanische Spiele-Publisher Krafton hat das Spiel zuerst im November 2023 angekündigt, der Early-Access-Release ist für Ende 2024 geplant.

Solltet ihr jetzt selbst Lust haben, den Inzoi-Charakter-Editor auszuprobieren, müsst ihr übrigens schnell sein: Die Demo steht laut ign.com nur noch bis zum 25. August um 21 Uhr Pacific Time zum Download bereit, hierzulande habt ihr also bis zum 26. August um 6 Uhr Zeit, euren eigenen „Zoi“ zu erstellen.

