iOS 17 und Android 14: Betaversionen sind keine fertigen Updates

Alle Jahre wieder im Laufe des Spätsommers respektive Herbsts liefern Apple und Google große Updates für ihre mobilen Betriebssysteme iOS und Android. Um die neuen Betriebssysteme in ihren finalen Versionen möglichst stabil auszuliefern und Entwickler:innen Zeit für Anpassungen an neue Schnittstellen zu geben, werden in den Monaten vorab Entwickler- und öffentliche Betaversionen für neugierige Nutzer:innen angeboten.