Mysteriöser iOS-Bug: iPhones legen nachts eine Pause ein

iPhones tun in der Nacht, was sie wollen. (Foto: Antlii / Shutterstock)

Vor einigen Tagen hat die iPhone-Gemeinschaft einen eher mysteriösen Bug entdeckt: Nutzer:innen berichten, dass sich ihre Apple-Smartphones über Nacht ausschalten und anscheinend über mehrere Stunden in diesem Zustand verbleiben, bevor sie sich wieder einschalten.

Diese Erfahrungen teilen zahlreiche Nutzer in einem Reddit-Forum und auch die Tech-Seite 9to5 Mac berichtete über das ungewöhnliche Phänomen. Interessanterweise scheinen sowohl neuere als auch ältere iPhone-Modelle von diesem Problem betroffen zu sein.

Das einzige, was die betroffenen Smartphones gemeinsam zu haben scheinen, ist die iOS-Version 17, die als potenzielle Ursache für diese nächtlichen Abschaltungen in Betracht gezogen wird.

So erkennt ihr, ob sich euer iPhone in der Nacht abgeschaltet hat

Falls ihr euch jetzt fragt, ob auch euer iPhone in der Nacht den Dienst quittiert hat, gibt es einfache Anzeichen, an denen ihr das erkennen könnt. Ein deutliches Indiz ist beispielsweise, wenn Face-ID nach dem Passcode verlangt, da dies nur nach einem Neustart des Geräts der Fall ist.

Viele Nutzer berichteten zudem, dass ihr Handy offenbar für mehrere Stunden inaktiv war, was sie anhand des Verlaufs des Batteriestandes feststellen konnten. Wenn das Smartphone ausgeschaltet ist, zeigt die Batterieanzeige null Prozent an, was bei vielen der Betroffenen der Fall war.

In den Berichten über diesen mysteriösen Bug wird am häufigsten die iOS-Version 17.0.3 erwähnt, was auf einen möglichen Zusammenhang mit dem jüngsten Softwareupdate hindeutet.

Schaltet sich das iPhone wirklich aus?

Dieser Bug wirft tatsächlich viele Fragen auf und scheint recht merkwürdig zu sein. Während es durchaus vorkommen kann, dass ein Smartphone mal abstürzt und sich neu startet oder einen Neustart nach einem Softwareupdate ausführt, ist das Szenario, bei dem das iPhone für mehrere Stunden abgeschaltet bleibt und sich dann automatisch wieder einschaltet, sehr ungewöhnlich.

Einige Nutzer:innen spekulierten, dass der Verlauf des Batteriestandes nach dem Neustart möglicherweise nicht aktualisiert wird, bis das iPhone entsperrt wird. Doch es gibt auch Berichte von Nutzer:innen, bei denen der Verlauf des Batteriestandes lange vor dem Aufwachen aktualisiert ist.

Was genau mit den iPhones in der Nacht vor sich geht, bleibt momentan ein Rätsel, das sowohl Nutzer als auch Experten gleichermaßen beschäftigt.

