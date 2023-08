iPhone 15: Steht das Keynote-Datum fest?

Eines steht fest: Das iPhone 15 Pro kommt – und zwar noch in diesem Jahr. Das war es aber auch schon mit den Sicherheiten bei diesem Thema. Zum genauen Veröffentlichungsdatum hält sich Hersteller Apple wie gewohnt bedeckt und deshalb ist die gesamte Techwelt auf der Suche nach jedwedem Hinweis darauf, wann es so weit sein könnte.

iPhone-15-Keynote: Mobilfunkanbieter verhängen Urlaubssperre am 13. September

Die Apple-Beobachter:innen von 9 to 5 Mac sind jetzt an Informationen gelangt, die darauf hindeuten, dass es noch Mitte September so weit sein könnte, dass das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro als erste Vertreter der neuen iPhone-Generation vorgestellt werden. Um genau zu sein, handelt es sich um den 13. September.

Laut mehrerer Quellen sollen nämlich Mobilfunkanbieter in den USA ihren Mitarbeiter:innen für diesen Tag eine Urlaubssperre ausgesprochen haben, weil eine große Smartphone-Ankündigung zu erwarten sei.

Vom iPhone selbst ist dabei zwar keine Rede, aber die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass Apple seine neuen iPhones (bis auf eine Ausnahme) immer in der ersten Septemberhälfte vorgestellt hat. Es liegt also nahe, dass eine derart große Ankündigung für die Branche mit den neuen iPhones zusammenhängt.

Gerüchte aus Zuliefererkreisen prognostizieren Termin im Oktober

Stützt man sich auf Apples übliche Vorgehensweise, würde das laut 9 to 5 Mac bedeuten, dass der Vorverkauf am 15. September startet und die Geräte in der Woche vom 22. September dann offiziell in die Läden kommen.

Sollte sich das Gerücht als wahr herausstellen, widerspräche das der kürzlich an die Öffentlichkeit gelangten Einschätzung eines Analysten, der davon ausgeht, dass die neue iPhone-Generation erst im Oktober erscheint. Als Quelle für seine Prognose hatte er sich auf Informationen aus Zuliefererkreisen gestützt.

Für die Finanzwelt hat es nämlich durchaus Relevanz, ob ein Produkt mit derart großer Auswirkung auf den Techmarkt noch in diesem oder erst im nächsten Quartal erscheint.

Die neuen iPhones sollen vor allem größere Displays erhalten, was wiederum eine Verkleinerung der Bildschirmränder zur Folge hat. Angeblich könnte diese technische Herausforderung zu Verzögerungen bei der Entwicklung geführt haben.

Die Modelle iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max werden voraussichtlich den neuen, leistungsstarken A17-Chip enthalten, während das normale iPhone 15 noch – wie das Vorgängermodell – auf den A16 setzt.

