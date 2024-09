Dieses Detail am iPhone 16 fällt kaum auf – bis man es einmal gesehen hat

Vier Jahre lang war das iPhone 12 mein treuer Begleiter. Jetzt steht ein Urlaub an. Den wollte ich nicht damit verbringen, ständig nach einer Steckdose für den schlappen Akku zu suchen. Außerdem will ich zur Erinnerung schöne Fotos haben. Nicht, dass das 12er grundsätzlich schlechte Bilder knipst. Das neue iPhone 16 lockt zudem im Vergleich zum alten Knochen mit einer 48-Megapixel-Hauptkamera. Und nebenher kann ein bisschen mehr Rechenleistung auch nicht schaden. Also habe ich nach vier Jahren wieder auf den Bestell-Button geklickt.

Ein kleiner Makel am schicken iPhone

Was der Paketbote brachte, gefällt. Das Gehäuse in Blau (oder „Ultramarin“) sieht schick aus. Nur die Kamera wirkt im Vergleich zum 12er etwas wuchtig. Das macht sich dann hoffentlich in tollen Schnappschüssen bezahlt. Insgesamt sind die Unterschiede zum alten Smartphone aber nicht gravierend. Ganz neu ist für mich eigentlich nur die Dynamic Island. Die Aussparung im Bildschirm ist auf den schwarzen Balken gefolgt. Beide beherbergen die Gesichtserkennung Face ID. So weit, so unspektakulär.

Erst später fällt mir eine kleine Lücke über der Dynamic Island auf. Sie befindet sich zwischen Bildschirm und Gehäuse. Die war bei meinem alten iPhone nicht da. Und auch auf den Hochglanzfotos im Onlineshop des Herstellers lässt sich an der Stelle kein Spalt ausmachen. Beim Googeln wird mir bange. Auf Reddit schreiben die Kommentator:innen von Hardware-Defekten. Sofort beim Support melden und austauschen lassen.

Zum Glück ist die Lösung ganz einfach – und gut versteckt auf der Übersichtsseite mit den technischen Daten zum iPhone 16. Scrollt man etwas weiter nach unten, findet man ein Schaubild der Frontansicht. Demzufolge bringt Apple dort einen Stereo-Lautsprecher nebst Mikrofon unter. Kein Einzelfall. Die Autoren eines Apple-Blogs haben die Lücke bereits beim iPhone 14 Pro ausgemacht. Bei Vorgängermodellen saßen die Bauteile noch in der balkenförmigen Aussparung.

Um einen Defekt handelt es sich also nicht. Allerdings passt dieser kleine Spalt auch nicht ins ansonsten stimmige Gesamtbild, wenn man ihn erst einmal entdeckt hat. Zum Glück sieht man ihn nur, wenn das Licht ungünstig aufs Display fällt. Danach kann man den Spalt allerdings nicht mehr nicht sehen. Suchen sollte man ihn also nicht. Findet man ihn doch, hilft nur eines: ignorieren.

