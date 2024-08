iPhone 16 Pro: Warum die neuen Farben nicht so schlimm aussehen werden

Die Vorstellung des iPhone 16 und 16 Pro wird im Laufe der ersten Septemberhälfte erwartet. Vieles ist bereits über die neuen Modelle bekannt, nun sind Dummies aufgetaucht, die die kommenden Farben der Pro-Modelle zeigen sollen. Der neue Leak ist allerdings mit etwas Vorsicht zu genießen.

Anzeige Anzeige

iPhone 16 Pro: Wohl weniger schlammfarben, als der Leak impliziert

Alle Jahre wieder überschlagen sich die Gerüchte nicht nur über neue Features der kommenden iPhones, sondern auch darüber, in welchen Farben die Geräte erscheinen werden. Bislang hieß es unter anderem vom Analysten Ming-Chi Kuo, dass die iPhone 16 Pro-Modelle voraussichtlich in den Farben Schwarz (Titan Black), Weiß (Titan White) und einem Grauton (Titan Natural) erscheinen werden. Das „Titan Blau“ des iPhone 15 Pro werde zudem durch ein Rosé oder Roségold ersetzt – was möglicherweise nicht ganz korrekt war.

Denn der Leaker Sonny Dickson, der in den letzten Jahren meist zuverlässige Informationen über kommende Apple-Produkte lieferte, hat auf X (ehemals Twitter) ein Foto veröffentlicht, auf dem Dummys des iPhone 16 Pro in allen kommenden Farben zu sehen sein sollen.

Anzeige Anzeige

Dicksons Bild zeigt keine roségoldene Variante, sondern ein eher braunes Modell, das als „Desert Titanium“ angeboten werden könnte. Wer bei dem Anblick jetzt denkt „Warum Apple?“, sollte sich ein wenig entspannen, denn im Gegensatz zum Dummy soll das Finish edler und weniger nach Schlamm aussehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Was hier nicht vergessen werden sollte, ist die Tatsache, dass der gezeigte Dummy eher aus Kunststoff besteht und ohne die mattierte Schutzglasoberfläche eines echten iPhones daherkommt. Das heißt: Die Farbgebung dürfte sich massiv von der gezeigten unterscheiden und dunkler sowie hochwertiger wirken.

Anzeige Anzeige

Dies bestätigt auch der Leaker Majin Bu, der ebenfalls recht zuverlässige Leaks liefert. Er sagt in einem X-Post, dass die Farbe eher „eine Art dunkles Gold“ sei. Er vergleicht den neuen Farbton mit dem dunklen Violett des iPhone 14 Pro (Test) und beschreibt ihn als „relativ diskret und tief“.



Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

iPhone 16: Es gibt wichtigeres als die Farben

Die Farben sind aber nur eine Seite der Medaille, die auf den ersten Blick für manche womöglich kaufentscheidend sein könnten. Doch letztlich schützen die meisten ihr teures Gadget ohnehin mit einem Case, wodurch die Gerätefarbe keine Rolle mehr spielt.

Anzeige Anzeige

Interessanter an den iPhone-16-Pro-Modellen sind andere angebliche Aspekte: So sollen die kommenden Topmodelle mit etwas größeren Bildschirmen ausgerüstet sein und zusätzlich zur Aktionstaste einen seitlichen dedizierten Auslöseknopf für die Kamera erhalten. Zudem dürften alle Modelle mit einem entsprechend leistungsfähigen Chip ausgestattet werden, damit sie Apples KI namens Apple Intelligence ausführen können. Von der aktuellen iPhone-15-Familie erhalten nur die Pro-Geräte das große KI-Update.

iPhone 15: Apples aktuelle iPhone-Familie in Bildern

12 Bilder ansehen iPhone 15 bis 15 Pro Max: Apples 2023er-iPhone-Familie in Bildern Quelle: t3n