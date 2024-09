iPhone 16 Pro: Nutzer beklagen Probleme mit dem Touchscreen

Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max gibt es in diesen vier Farben. (Foto: Apple)

Kaum haben sie das neue iPhone 16 Pro in der Hand, berichten immer mehr User:innen von einer Fehlfunktion. Ausgestattet mit extra großem Display, soll der Touchscreen der Pro-Modelle zeitweise nicht auf Berührungen reagieren.

Anzeige Anzeige

Laut verschiedener Beiträge von User:innen, die das Problem zum Beispiel auf der Social-Media-Plattform Reddit schildern, betrifft das sowohl Tipp- als auch Wischvorgänge auf dem Smartphone. Schwierig bis unmöglich werden dadurch sowohl das Scrollen als auch das Drücken von Tasten.

Vermutet wird ein Softwarefehler

Basierend auf diesen Berichten sowie eigenen Tests vermutet die Nachrichtenwebseite 9to5Mac, dass es sich eher um einen Software- als um einen Hardwarefehler handeln dürfte. In diese Richtung deute der Umstand, dass der Fehler nur dann auftrete, wenn das Smartphone entsperrt sei.

Anzeige Anzeige

Die Vermutung der Redakteur:innen: Der Algorithmus von iOS, mit dem versehentliche Berührungen ignoriert werden sollen, könnte zu empfindlich sein. Folglich werden dann auch Berührungen als unabsichtlich eingestuft, die sehr wohl beabsichtigt sind. In unserem Test des iPhone 16 Pro hatten wir keine solchen Probleme.

Unabsichtliche Berührungen blockieren gezieltes Scrollen und Wischen

Dabei scheinen beide Arten von Berührungen die Fehlfunktion erst auszulösen. So berichten mehrere Nutzer:innen, dass ihr iPhone 16 Pro Berührungen dann ignoriere, wenn sie den Bildschirm an bestimmten anderen Stellen unabsichtlich berühren.

Anzeige Anzeige

Das soll unter anderem dann der Fall sein, wenn sich ein Finger auf der rechten Bildschirmseite in unmittelbarer Umgebung der Kamerasteuerung befindet. In anderen Berichten können auch Berührungen an den anderen drei Bildschirmrändern die Fehlfunktion auslösen.

Ein verstärkender Faktor könnte der Umstand sein, dass das iPhone 16 Pro besonders dünne Bildschirmränder hat. Diese könnten das Smartphone nicht nur anfälliger für Schäden machen, sondern auch für versehentliche Berührungen.

Anzeige Anzeige

Eine Schutzhülle wäre das geeignetste Mittel, um beides möglichst zu verhindern. Dabei gilt es als wahrscheinlich, dass Apple das Problem mit dem Touchscreen bereits mit dem nächsten Update beheben kann.

Die hässlichsten und skurrilsten Handys und Smartphones aller Zeiten:

9 Bilder ansehen Gar nicht so schick: Die hässlichsten und skurrilsten Handys und Smartphones Quelle: Nokia

Mehr zu diesem Thema