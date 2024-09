Apple Trade In: In 3 Schritten vom alten iPhone zum neuen Modell

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Das neueste iPhone in den Händen halten und für das alte Modell sogar noch Geld bekommen? Bei Apple ist das möglich. Mit seinem Trade-In-Programm ermöglicht der Hersteller die Inzahlungnahme älterer Geräte in den Apple-Stores oder per Versand. Das geht auch bei Ratenzahlung – dann senkt die Sofortgutschrift die monatlichen Beträge. Im Gegenzug erhält der:die Kund:in eines der brandaktuellen Modelle iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max vergünstigt. Der Wert des älteren Gerätes – es kann sich übrigens auch um ein anderes Apple-Gerät handeln, etwa ein iPad, einen Mac oder eine Apple Watch – rechnet Apple auf den Neupreis an.

Altes iPhone eintauschen: So kommst du Schritt für Schritt zu deinem neuen iPhone

Schritt 1: So viel kann dein altes iPhone noch wert sein

Zunächst musst du den Wert deines alten iPhones bestimmen. Der Tauschwert des iPhones ist von mehreren Faktoren abhängig. Zunächst gibt Apple einen Maximalpreis pro Modell an, von dem werden später etwaige Schäden abgezogen. Ausgehend von einem nicht beanstandeten Gerät sieht Apple folgende Tauschwerte für seine iPhone-Modelle vor:

iPhone 15 Pro Max: bis zu 765 Euro

iPhone 15 Pro: bis zu 660 Euro

iPhone 15 Plus: bis zu 520 Euro

iPhone 15: bis zu 495 Euro

iPhone 14 Pro Max: bis zu 630 Euro

iPhone 14 Pro: bis zu 570 Euro

iPhone 14 Plus: bis zu 420 Euro

iPhone 14: bis zu 400 Euro

iPhone SE (3. Generation): bis zu 145 Euro

iPhone 13 Pro Max: bis zu 450 Euro

iPhone 13 Pro: bis zu 410 Euro

iPhone 13: bis zu 300 Euro

iPhone 13 Mini: bis zu 250 Euro

iPhone 12 Pro Max: bis zu 305 Euro

iPhone 12 Pro: bis zu 275 Euro

iPhone 12: bis zu 200 Euro

iPhone 12 Mini: bis zu 175 Euro

iPhone SE (2. Generation): bis zu 70 Euro

iPhone 11 Pro Max: bis zu 195 Euro

iPhone 11 Pro: bis zu 160 Euro

iPhone 11: bis zu 145 Euro

iPhone XS Max: bis zu 125 Euro

iPhone XS: bis zu 105 Euro

iPhone XR: bis zu 105 Euro

iPhone X: bis zu 75 Euro

iPhone 8 Plus: bis zu 65 Euro

iPhone 8: bis zu 40 Euro

Dabei geht Apple von der Maximalkonfiguration aus, also der höchsten Speichergröße. Eine kleinere Festplatte und Schäden wie Kratzer und Dellen senken den Preis. Apple gibt auf der Trade-In-Seite auch Höchstpreise für nicht allzu alte iPads, Macs und Apple Watches an. Eine erhebliche Wertminderung dürfte es geben, sollte das Gerät zuvor mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sein oder wenn bestimmte Funktionen nicht mehr gehen.

Schritt 2a: Der Apple-Store kalkuliert den exakten Wert deines Tausch-iPhones

Den genauen Restwert deines alten iPhones bestimmt ein Apple-Store. Um diesen Prozess anzustoßen, gibt es zwei Wege: Entweder fährst du selbst zu einem der zahlreichen Apple-Stores oder du schickst das Gerät dorthin. Wer persönlich ein Apple-Geschäft besucht, sucht sich dort zunächst eine:n freie:n Servicemitarbeiter:in. Der:die Apple-Angestellte fragt dann die genauen Eigenschaften des Gerätes ab.

Welche Voraussetzungen muss das iPhone beim Apple Trade In erfüllen?

Sofern es funktionstüchtig ist, keinen Wasserschaden hat und ohne erkennbare Displayschäden daherkommt, ist es für einen Tausch im Rahmen des Trade-In-Programms qualifiziert. In der Regel kann der Store einen konkreten Restwert benennen und zieht ihn direkt vom Kaufpreis des Neugeräts ab. Der Vorteil: Du kannst dein neues iPhone gleich zum vergünstigten Preis mitnehmen.

Schritt 2b: Wie läuft der Trade In online?

Beim Versand läuft der Vorgang etwas anders ab: Du bestellst über den Online-Store dein neues iPhone und klickst im Feld „Hast du ein iPhone zum Eintauschen“ auf „Ja“. Ein Menü erscheint unter der Frage und du fügst dein Modell hinzu. Dann tauchen je nach Modell weitere Menüs auf, die dich nach der Speicherkapazität und dem Zustand fragen.

Zum Schluss gibst du die Seriennummer des Altgeräts an. Die findest du auf der Rückseite der Verpackung hinter der Bezeichnung „(S) Serial No.“ oder in den Einstellungen unter Allgemein > Info > Seriennummer. Dann drückst du auf „Prüfen“. Anschließend zeigt die Maske deinen Eintauschwert an.

Schritt 3: Neues iPhone bestellen, altes iPhone einschicken

Wer den Kaufprozess abschließt, erhält von Apple ein kostenloses Trade-In-Kit zugeschickt, das einen adressierten und frankierten Rückumschlag beinhaltet. Eine Anleitung erklärt, wie du dein iPhone zurücksetzt und verpackst. Apple überprüft anschließend den Zustand und deine Angaben. Stimmt alles, ist der Tausch abgeschlossen.

Wenn du schon den vollen Kaufpreis entrichtet hast, erhältst du eine Gutschrift per Apple-Geschenkkarte. Dasselbe passiert, wenn der Wert des iPhones bei der Prüfung als höher angesehen wird als zuvor kalkuliert. Bei der Null-Prozent-Finanzierung rechnet Apple den Betrag von deinen Raten ab. Der Onlinetausch dauert in der Regel zwei bis drei Wochen. Hier geht es direkt zu Apple.

iPhone-Tausch: Preisvergleich kann sich lohnen

Wer sich für einen Tausch entscheidet, bekommt den ermittelten Wert als Rabatt auf das Neugerät gutgeschrieben. Wichtig: Von dem Tauschprogramm kann nur Gebrauch machen, wer mindestens 18 Jahre alt ist und tatsächlich ein neues iPhone erwerben will. Die Möglichkeit, alte Geräte lediglich in Bargeld umzumünzen, besteht nicht.

Alternativ bietet Apple allerdings auch ein Online-Recycling mit Gutschrift per Überweisung an. Die Tauschwerte lassen sich über eine Prüfmaske herausfinden. Doch hier ist Vorsicht geboten: Bei den von Apple angegebenen Tauschwerten handelt es sich um Schätzungen, die oft deutlich unter den tatsächlichen Marktpreisen liegen.

Trade In: Rebuy, Ebay und Flip4new bieten eventuell mehr

Gerade bei älteren iPhone-Modellen in noch neuwertigem Zustand kann sich ein Preisvergleich auf Portalen wie Rebuy,* Flip4new oder Ebay zusätzlich lohnen. Auch Märkte wie Mediamarkt oder Saturn bieten eigene Tauschprogramme an. Oft sind die Preise, die diese Anbieter in Aussicht stellen, höher als diejenigen, die Apple offeriert. Zudem bleibt noch der Gebrauchtverkauf in Eigenregie – der aufwendigste, aber auch lukrativste Weg, sein Altgerät zu Geld zu machen.

Tauschwillige sollten sich also gut überlegen, was ihnen wichtiger ist: ein höherpreisiger, aber mit größerem Aufwand verbundener Verkauf des alten iPhones oder der bequeme und schnelle Tausch im Apple-Store.

Letztes Update des Artikels: 10. September 2024.