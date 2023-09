Ein abgespecktes iPhone Pro und ein neues Zuhause für Robo-Hunde

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

iPhone 15 Pro soll das leichteste Top-Modell von Apple seit Jahren werden

Bevor Apple morgen seine neuen iPhones präsentiert, rauschen die letzten Gerüchte herein: Es deutet sich an, dass die Pro-Modelle dank neuer Gehäusematerialien spürbar an Gewicht verlieren und das Pro Max anstelle der 240 Gramm des iPhone 14 Pro Max nur noch um die 220 Gram wiegen könnten. Zudem gibt es weitere Gerüchte über die verbauten Kameras und das absolute Ende des iPhone Mini.

Auch dieser Tech-Konzern ruft seine Angestellten zurück ins Büro

Von Amazon bis Zoom holen die Tech-Firmen ihre Mitarbeiter zurück ins Büro. Jetzt hat auch IBM ein Hybridsystem angekündigt. Das Modell sieht vor, dass das Team für drei Tage pro Woche ins Büro kommen soll. Welche Tage das sind, können die Führungskräfte und Projektteams untereinander selbst entscheiden. Der Schritt war absehbar, denn CEO Arvind Krishna sieht sich nicht in der Lage, 100 Prozent remote zu führen.

Ein neues Zuhause für alternde Robo-Hunde

Sony hat ein „Aibo-Pflegeprogramm“ für seine Roboterhund-Reihe Aibo ins Leben gerufen, das sich an Besitzer richtet, die ihren Robo-Hund nicht mehr nutzen. Diese können ihren Aibo zurück an Sony schicken, wo er repariert und dann an medizinische oder Pflegeeinrichtungen gespendet wird. Das Programm soll verhindern, dass die Roboter zu Elektroschrott werden, und dafür sorgen, dass sie stattdessen Menschen emotional unterstützen können. Eine Gebühr für die Rückgabe dient der Instandsetzung der Hunde, sodass sie in ihrer neuen Rolle optimal funktionieren können.

