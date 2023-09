Neue iPhones in der Keynote und alte Knochen im Weltall

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Live: Hier gibt’s alle Neuigkeiten vom heutigen Apple-Event

Heute Abend präsentiert Apple das neue iPhone 15 und neue Apple-Watch-Modelle. Vielleicht gibt es auch neue Hardware für die Mac-Reihe und die Homepods. Ganz sicher erfahren wir aber, wann das Update auf iOS 17 und watchOS 10 kommt und wie es um macOS Sonoma steht. Damit ihr nichts verpasst, tickern wir auch diesmal wieder live. Wir fassen den Abend für euch zusammen und ordnen ein. Ab 18:30 Uhr geht’s los.

Qualitätsprobleme: Neuer Ubisoft-Shooter fällt durch

Die Veröffentlichung von Ubisofts neuem Shooter XDefiant verzögert sich. Grund dafür ist ein nicht bestandener Erstanbieter-Zertifizierungstest. Nach vielversprechenden Beta-Tests fiel XDefiant beim wichtigen Zertifizierungstest durch, der sicherstellen soll, dass das Spiel auf Konsolen ordnungsgemäß funktioniert. Ubisofts Executive Game Director Mark Rubin informierte die Community über das Scheitern und erklärte, dass das Unternehmen nun daran arbeite, das Spiel erneut einzureichen, in der Hoffnung, dass es noch im September veröffentlicht werden kann.

Privates Raumfahrtunternehmen mit ungewöhnlicher Fracht

Am 8. September führte Virgin Galactic seinen dritten Touristenflug ins All durch, und an Bord waren diesmal auch Fossilien menschlicher Vorfahren. Die Fossilien gehören zu den Spezies Australopithecus sediba und Homo naledi und wurden von dem Weltraumtouristen Timothy Nash mitgenommen, der in Südafrika geboren wurde und sich mit der Erforschung menschlicher Ursprünge beschäftigt. Beide Fossilien wurden in Südafrika gefunden und sollen als symbolische Anerkennung des menschlichen Strebens nach Weltraumerkundung dienen. Nash äußerte sich demütig und geehrt, diese „kostbaren Repräsentationen unserer kollektiven Vorfahren“ auf ihrer ersten Reise ins All zu begleiten.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

