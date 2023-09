Virgin Galactic bringt 2 Millionen Jahre altes Fossil ins All

Am 8. September fand der dritte Touristenflug von Virgin Galactic ins All statt, bei dem erstmals auch Fossilien menschlicher Vorfahren an Bord waren.

Anzeige Anzeige

Einer der Weltraumtouristen brachte zwei Fossilien mit: Ein Fossil ist zwei Millionen Jahre alt und gehört zur Spezies Australopithecus sediba. Das andere ist 250.000 Jahre alt und gehört zur Spezies Homo naledi.

Die Fossilien flogen zusammen mit drei zahlenden Kunden an Bord der VSS Unity in den suborbitalen Raum etwa 88,5 Kilometer über der Erdoberfläche, wie Space.com berichtet. Die Mitnahme dieser Fossilien soll als symbolische Hommage an das menschliche Streben nach Weltraumerkundung dienen.

Anzeige Anzeige

Frühe Vorfahren der Menschen im All vertreten

Die Fossilien wurden in einem Kohlefaserbehälter von Timothy Nash mitgenommen. Nash, der in Südafrika geboren wurde und sowohl südafrikanischer als auch britischer Staatsbürger ist, hat einen wissenschaftlichen Hintergrund in der Erforschung menschlicher Ursprünge in Afrika.

Über das Erlebnis sagte er: „Die Bedeutung, einer der ersten Zivilisten zu sein, die ins All fliegen, und diese wertvollen Fossilien mitzunehmen, hat eine Weile gebraucht, um wirklich durchzusickern, während all der Vorbereitungen für den Flug.“

Anzeige Anzeige

„Aber ich bin demütig und geehrt, Südafrika und die gesamte Menschheit zu vertreten, wenn ich diese kostbaren Repräsentationen unserer kollektiven Vorfahren auf diese erste Reise unserer alten Verwandten ins All mitnehme.“

Was Astronauten mit ins Weltall nehmen

10 Bilder ansehen Was Astronauten mit ins Weltall nehmen Quelle: Nasa

Beide Fossilien in Afrika gefunden

Das ältere der beiden Fossilien wurde in Südafrika gefunden. Es wurde 2008 in der sogenannten „Wiege der Menschheit“ nahe Johannesburg entdeckt und stammt von einem 127 Zentimeter großen Jungen. Interessanterweise wurde dieses Fossil von Matthew Berger gefunden, der zu diesem Zeitpunkt erst neun Jahre alt war.

Anzeige Anzeige

Das jüngere Fossil, das 250.000 Jahre alt ist und zur Spezies Homo naledi gehört, wurde ebenfalls in Südafrika entdeckt, genauer gesagt in der Rising Star Cave. Forscher fanden hier Ende 2013 und Anfang 2014 die Knochen von rund 1.550 Individuen des Homo naledi.

Matthew Berger, der Entdecker des älteren Fossils, bemerkte: „Diese Fossilien repräsentieren Individuen, die vor Hunderttausenden von Jahren lebten und starben, und doch waren es Individuen, die wahrscheinlich genauso verwundert zu den Sternen aufblickten wie wir.“

Mehr zu diesem Thema