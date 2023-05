Virgin Galactic: Countdown für den finalen Testflug läuft

Der Testflug Unity 25 markiert einen bedeutenden Meilenstein für Virgin Galactic auf dem Weg zur kommerziellen Raumfahrt. Das Unternehmen hofft, dass die bevorstehenden Flüge dazu beitragen werden, den Traum vom Weltraumtourismus Wirklichkeit werden zu lassen und neue Möglichkeiten für zukünftige Entwicklungen in der Raumfahrt zu eröffnen.

Der nächste suborbitale Flug soll am Donnerstag, dem 25. Mai, die Reise Richtung Himmel antreten. In einem Video stellte das Unternehmen jetzt die Piloten vor, die das Raumflugzeug VSS Unity fliegen werden. Die Besatzung der Unity 25 besteht aus erfahrenen Astronauten, darunter die Chef-Astronautenausbilderin Beth Moses, ihr Ausbilderkollege Luke Mays sowie die Missionsspezialisten Jamila Gilbert und Christopher Huie.

Der Testflug soll den Weg für den ersten kommerziellen Flug von Virgin Galactic bereiten, der unter dem Namen Galactic 01 Ende Juni stattfinden soll.

Virgin Galactic braucht den Erfolg

Der Testflug wird von dem Mutterschiff VMS Eve durchgeführt, das die sechs Passagiere umfassende VSS Unity auf eine Höhe von über 15.000 Metern bringt. Anschließend wird die VSS Unity ihre eigenen Raketen zünden und in den suborbitalen Raum fliegen.

In dem veröffentlichten Video äußert sich Beth Moses begeistert über die bevorstehenden Ereignisse: „Wir alle erleben derzeit einen historischen Moment in der Geschichte der Menschheit, in dem Menschen den Planeten sicher verlassen können. Der Weltraum ist eine unglaubliche Erfahrung, und wir können sie teilen und gemeinsam erleben“, so die Astronautin.

Der kommerzielle Erfolg von Virgin Galactic ist entscheidend, da das Unternehmen weiterhin Verluste verzeichnet. Die kommenden kommerziellen Flüge sollen dabei helfen, diese Verluste einzudämmen und langfristige Ambitionen zu finanzieren. Im Vergleich zu Konkurrenten wie Blue Origin und SpaceX möchte Virgin Galactic nicht hinterherhinken und ist bestrebt, vor allem wohlhabende Passagiere für Weltraumreisen zu gewinnen.

