Mission Unity 25: Virgin Galactic fliegt nach 2 Jahren wieder ins All

In seiner zweijährigen Flugpause wurde bei Virgin Galactic eigenen Angaben zufolge an Modifikationen von Trägerflugzeug (hier: VSS Unity) und Raumschiff gearbeitet. (Bild: Virgin Galactic)

Beth Moses, Luke Mays, Jamila Gilbert und Christopher Huie heißen die vier Astronaut:innen, die Ende Mai mit Virgin Galactic ins All starten werden. Das kündigte das Unternehmen mit ausdrucksstarken Bildern auf seiner Website und in den Social-Media-Kanälen an.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Generalprobe vor der Aufnahme des kommerziellen Betriebs

Ihre Aufgabe: die „Validierung der Astronauten-Experience im Vorfeld des ersten kommerziellen Fluges, Galactic 01, der für Ende Juni geplant ist“. Die Mission wird der fünfte Flug von Virgin Galactic sein, der mit über 80 Kilometern Flughöhe den Weltraum erreicht. Basis für Flug und Landung ist der Spaceport America in der Wüste von New Mexico.

„Unity 25 ist die abschließende Bewertung des kompletten Raumfahrtsystems und der Erfahrungen der Astronaut:innen, bevor Ende Juni der kommerzielle Betrieb aufgenommen wird“, heißt es weiter in der Mitteilung von Virgin Galactic.

Virgin-Galactic-Gründer Richard Branson selbst hatte vor knapp zwei Jahren den zunächst letzten Weltraumflug des Unternehmens bestiegen. Danach wurde Virgin Galactic zufolge an einer Modifizierung und Aufwertung von Trägerflugzeug und Raumschiff gearbeitet.

Galactic 01 startet Ende Juni ins All

Jetzt sind die Neuerungen offenbar fast abgeschlossen: Der erste kommerzielle Flug mit dem Namen Galactic 01 soll Ende Juni mit Passagieren der italienischen Luftwaffe starten. Die Schlange an finanziell potenten Weltraumtourist:innen ist lang: Rund 800 Tickets für Ausflüge ins All – in einer Preisrange zwischen 200.000 und 450.000 US-Dollar pro Ticket – sollen bereits verkauft worden sein.

Der Countdown läuft also für die Crew von Virgin Galactic, das sich mit Blue Origin misst. Das private Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte sich im März erstmals nach dem Absturz seiner Rakete New Shepard im September 2022 detailliert zurückgemeldet und eine „baldige“ Rückkehr ins All angekündigt.

Mehr zu diesem Thema