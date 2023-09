Durch Qualitätsprüfung gefallen: Ubisofts neuer Shooter verzögert sich

Das Spiel, das anfangs als Tom Clancy’s XDefiant angekündigt wurde und verschiedene Ubisoft-Franchises in einem gemeinsamen Universum vereint, hat bisher noch kein festes Veröffentlichungsdatum. Jetzt haben Fans auch erfahren, warum das so ist.

Anzeige Anzeige

Laut Kotaku hatte XDefiant vielversprechende Betatests durchlaufen, die die Spieler mit schnellen und reaktionsschnellen Kämpfen im Stil von Call of Duty aus der Xbox-360-Ära begeisterten. Doch dann kam der Rückschlag: Das Spiel fiel beim wichtigen Erstanbieter-Zertifizierungstest durch, der notwendig ist, um sicherzustellen, dass das Spiel auf Konsolen ordnungsgemäß funktioniert und den Anforderungen der Plattformen entspricht.

Zieht sich die Veröffentlichung noch bis in den Oktober?

Ubisofts Executive Game Director Mark Rubin hat die Community jetzt in einem offenen Blogbeitrag über das Scheitern des Tests informiert. „Ende Juli haben wir mit diesem Prozess begonnen und Mitte August unsere ersten Ergebnisse erhalten“, schildert Rubin dort den Ablauf. „Damals wurde uns klar, dass wir mehr Arbeit im Zusammenhang mit Compliance hatten, als wir erwartet hatten. Wenn das Spiel bestanden hätte, hätten wir Ende August live gehen können. Dies war jedoch nicht der Fall, und so haben wir die letzten drei bis vier Wochen damit verbracht, diese Probleme zu beheben.“

Anzeige Anzeige

Derzeit befindet sich das Spiel in der Vorbereitung für die erneute Einreichung bei den Erstanbietern, und Rubin hofft, dass dies in etwa zwei Wochen abgeschlossen sein wird. Wenn alles reibungslos verläuft, könnte XDefiant noch im September veröffentlicht werden. Allerdings könnte es sein, dass das Game nur mit Auflagen besteht. Das würde bedeuten, dass dass ein Day-One-Patch erforderlich sein könnte, um die endgültige Konformität mit den Konsolenherstellern sicherzustellen. In diesem Fall könnte sich die Veröffentlichung noch bis Oktober verzögern.

8 Bilder ansehen 8 Aufgaben in Videospielen, die fast alle Entwickler:innen hassen Quelle: Shutterstock/Cast Of Thousands

Mehr zu diesem Thema