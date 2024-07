Euer iPhone könnte euch künftig zeigen, welche WLAN-Netzwerke verdächtig sind

Wer sich mit einem öffentlichen WLAN verbindet, trägt immer ein gewisses Risiko. Denn andere im Netzwerk können euer Gerät im Zweifel sehen. Oder es handelt sich um ein Fake-Netzwerk, über das sich Hacker:innen Zugriff auf euer Gerät verschaffen können. Dieses Problem will Apple offenbar lösen, wie aus einem Patentantrag beim United States Patent and Trademark Office hervorgeht.

So soll euer iPhone unsichere Netzwerke identifizieren

Demnach würde euer Endgerät – also ein iPhone, iPad oder Macbook – Informationen über die verfügbaren Netzwerke in eurer Nähe sammeln. Dabei soll es sich um öffentlich einsehbare Infos handeln. Apple will keine persönlichen Daten über die Netzwerkbetreiber:innen oder die Position der Nutzer:innen sammeln.

Dennoch sollen die gesammelten Informationen ausreichen, um einen Ersteindruck vom Netzwerk zu erstellen. So würden die WLAN-Verbindungen Beschreibungen wie „Hohe Verbindungsqualität“, „Beliebt“ und „Verdächtig“ bekommen, die euch in der Netzwerkliste angezeigt werden. Dementsprechend dürfte Apple wohl analysieren, wie gut die Verbindungsqualität ist, welche Geschwindigkeiten das Netzwerk bietet und ob sich viele Nutzer:innen in einem bestimmten Zeitraum in das Netzwerk eingeklinkt haben.

Wenig genutzte und damit auch neue Netzwerke dürften dann wohl eher den „Verdächtig“-Titel bekommen. Apple geht im Patentantrag sogar noch einen Schritt weiter. Euer iPhone, iPad oder Macbook soll euch per Benachrichtigung informieren, wenn das Gerät ein besonders populäres oder qualitativ hochwertiges Netzwerk entdeckt hat. Dann fragt euch das Endgerät direkt, ob ihr euch damit verbinden wollt, und erspart euch die aktive Suche.

Da es sich hierbei noch um einen Patentantrag von Apple handelt, dürften die Idee und ihre Umsetzung noch in den Kinderschuhen stecken. Bis eine solche Technik auf iPhones und Co. implementiert wird, könnten Jahre ins Land gehen. Zudem könnte sich Apple die Idee zunächst nur sichern und später an andere Tech-Unternehmen lizenzieren.

