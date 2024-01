IT-Gehaltsreport: So kannst du ein Spitzengehalt in Deutschland erreichen

Das Bruttomediangehalt in der IT liegt in Deutschland bei 54.000 Euro. (Foto: D-VISIONS-Shutterstock)

Deutschland gehört zu den Ländern, in denen unter Umständen besonders gut verdient wird. Der Stepstone Gehaltsreport 2024 ergab jetzt, dass das Bruttomediangehalt hierzulande bei 43.750 Euro im Jahr liegt. Das heißt, es gibt exakt gleich viele Gehälter, die niedriger und die höher als das Mediangehalt liegen. Ausgewertet wurden mehr als 920.000 Gehaltsdaten.

Die Erhebung ist repräsentativ hinsichtlich Alter, Geschlecht, Branche und geografischer Verteilung auf die Bundesländer – und sie wagt einen besonderen Blick auf die IT.

IT-Gehälter: Wo du viel und wo du wenig verdienst

Das Bruttomediangehalt in der IT liegt in Deutschland bei 54.000 Euro im Jahr und damit 10.250 Euro über dem für Gesamtdeutschland. Das etwas weniger aussagekräftige Bruttodurchschnittsgehalt liegt übrigens bei 59.000 Euro. Hinsichtlich der Spitzenverdienste liegen Hessen mit 59.000 Euro, Hamburg mit 58.5000 Euro und Bayern mit 58.250 Euro Bruttomediangehalt im Jahr vorne.

Die schlechtesten Einkommen finden sich in Sachsen und Thüringen mit jeweils 45.500 Euro sowie Mecklenburg-Vorpommern mit 44.250 Euro Bruttomediangehalt.

Der Gender-Pay-Gap, also die Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern, gehört mit -9,1 Prozent unbereinigt und -5,7 Prozent bereinigt über alle Branchen verglichen in der IT zu den höchsten. Zur Berechnung der bereinigten Lohnlücke werden strukturelle Faktoren abgezogen, etwa die Unterschiede bei Berufen, Beschäftigungsumfang, Bildungsstand und die Tatsache, dass Frauen seltener Führungspositionen innehaben als Männer.

Bei den Männern ergibt sich so ein Bruttomediangehalt von 55.000 Euro, während Frauen 50.000 Euro verdienen.

Hilfreich, um auf ein Spitzengehalt in der IT-Branche zu kommen, sind ein Hochschulabschluss und Personalverantwortung. Mit Hochschulabschluss liegt das Bruttomediangehalt bei 61.500 Euro im Jahr, ohne einen derartigen Abschluss bei 50.000 Euro. Personalverantwortung führt zu einem Bruttomediangehalt über 70.000 Euro, während sich der Verdienst ohne diese Verantwortungsebene bei 52.000 Euro im Jahr einpendelt.

Daneben beeinflussen die Berufserfahrung sowie die Unternehmensgröße die Verdienstmöglichkeiten noch einmal enorm.

Spitzengehalt: IT-Projektmanager verdienen mehr

Um einen Einblick in die Verdienstmöglichkeiten unterschiedlicher Berufe zu bekommen, lohnt ein Blick auf die Bruttomediangehälter dieser Tech-Expertinnen und Tech-Experten: IT-Projektmanager sind mit 62.000 Euro im Jahr sehr gut bezahlt. Auch IT-Consultants und Software-Entwickler erhalten mit 56.000 Euro und 54.000 Euro einen vergleichsweise guten Verdienst, während IT-Systemadministratoren und Fachinformatiker für Systemintegration mit 48.000 Euro und 38.500 Euro im Jahr eher dem unteren Gehaltsspektrum angehören.

Dass in der IT in Deutschland generell gut verdient wird, hängt auch und vor allem mit dem Fachkräftemangel in Tech-Berufen zusammen. Der Bitkom hat erst kürzlich ein neues Rekordhoch ermittelt. Trotz der Massenentlassungen sind noch nie so viele IT-Fachkräfte in der deutschen Wirtschaft gesucht worden wie 2023.

Laut Bitkom stieg die Zahl der offenen Stellen auf 149.000. Damit sind noch einmal 12.000 Stellen dazugekommen – 2022 waren es noch 137.000 unbesetzte IT-Stellen, die die deutsche Wirtschaft zu beklagen hatte. Die Zahlen werden vom Bitkom seit 2009 erhoben und gelten als repräsentativ.

