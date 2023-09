IT-Gehälter: So viel verdienen Tech-Führungskräfte in Deutschland

IT-Gehälter in Deutschland: Wie viel kann ich als Führungskraft verdienen? (Foto: Sebra/Shutterstock)

Die IT-Gehälter in Deutschland gehören zu den üppigsten – und das auch ohne Personalverantwortung. Wie der „IT-Gehaltsreport 2023 des Vermittlungsportals Hays zeigt, können IT-Fachkräfte auf ein durchschnittliches Bruttojahresverdienst von satten 67.200 Euro blicken. Der Median für alle IT-Fachkräfte in Deutschland liegt bei jährlich immerhin noch 65.900 Euro brutto. Wer in eine Führungsposition wechselt, kann erwartungsgemäß mit einem deutlich höheren Bruttojahreseinkommen rechnen.

IT-Gehälter: Tech-Führungkräfte zählen zur Spitze

So ist schon das Durchschnittsjahresgehalt einer Teamleitung mit 80.200 Euro brutto fast 20 Prozent höher als bei IT-Beschäftigten ohne Personalverantwortung. Abteilungsleitende verdienen bereits 91.200 Euro brutto. Eine Beförderung auf die Bereichsleitungsebene ist mit einem noch größeren Gehaltsplus von sagenhaften 39 Prozent verbunden und führt zu einem mittleren Jahreseinkommen von 127.000 Euro. Ein Viertel der IT-Führungskräfte auf dieser Hierarchieebene verdient jährlich sogar mehr als 150.000 Euro.

Führungskräfte werden wie Fachkräfte auch je nach Tätigkeitsfeld oder Spezialisierung unterschiedlich honoriert. Die durchschnittliche Gehaltsspanne reicht von 87.300 Euro brutto im IT-Project-Management bis zu 116.600 Euro brutto für ERP-Führungskräfte. Die Managerinnen und Manager, die bereichsübergreifend tätig sind, verdienen mit durchschnittlich 110.800 Euro sehr gut. Um die 100.000 Euro Jahresgehalt erhalten auch Führungskräfte im Software-Development, in der Cyber-Security und im Cloud-Computing.

Einen enormen Einfluss auf die Gehälter der IT-Führungskräfte hat zudem die Unternehmensgröße. Der Gehaltsunterschied zwischen kleinen und großen Unternehmen kann im Extremfall sogar bis zu 50 Prozent betragen. Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen ihren IT-Führungskräften im Jahr durchschnittlich 85.700 Euro brutto. Jenseits der Mitarbeitergröße von 10.000 Personen beträgt das jährliche Bruttoeinkommen 128.700 Euro.

