Keine KI, keine Bildverbesserung: Diese Kamera-App zeigt, wie echte Smartphone-Fotos aussehen

Viele Kamera-Apps setzen mittlerweile auf KI-Funktionen. So könnt ihr beispielsweise bei Geräten wie dem Pixel 9 den Magic Editor nutzen, um den Himmel gegen eine KI-generierte Version mit schönen Blautönen oder gegen einen roten Abendhimmel auszutauschen. Selbst wenn keine KI an Bord der Smartphones ist, setzen viele Geräte auf Software-Verbesserungen, die eurem Bild im Nachhinein knalligere Farben verleihen und Rauschen entfernen.

Halide will ohne Verbesserungen auskommen

Jetzt haben die Entwickler:innen der beliebten Kamera-App Halide den sogenannten „Process Zero“-Modus angekündigt, der dem Trend von KI und Software-Verbesserungen entgegenwirken soll. Der Modus entfernt sämtliche Bildbearbeitung, die euer iPhone normalerweise anstellen würde.

Dadurch bekommt ihr eine unbearbeitete Aufnahme im RAW-Format. Dabei könnt ihr die Belichtung bearbeiten, aber das war es dann auch schon. Sobald ihr euch für eine Belichtung entschieden habt, landet das fertige Foto im Speicher des iPhones – komplett mit Filmkörnung und realistischen Farben. Die Entwickler:innen betonen, dass der neue Modus zudem am besten bei guten Lichtverhältnissen funktioniert. Denn die Software hilft euch nicht mit einem Nachtmodus dabei, die Aufnahme künstlich heller zu machen.

Laut den Macher:innen soll die neue Process-Zero-Funktion ein Sprungbrett für angehende Fotograf:innen sein. Denn durch den Modus müssen sie die Kniffe lernen, die auch mit einer echten Kamera nötig wären. Und auch professionelle Fotograf:innen sollen davon profitieren. Denn so können sie genau den Look erzielen, den sie wollen, ohne dass die Software den Plan zerstört.

Allerdings gibt es einige iPhone-Features, die Process Zero und Halide nicht abschalten können. So setzt dieser Modus weiterhin auf Pixel Binning. Dabei werden bei iPhones mit 48-Megapixel-Kamera jeweils vier Pixel zusammengefasst, um mehr Licht aufzunehmen. Allerdings reduziert sich dadurch auch die finale Auflösung des Bildes auf 12 Megapixel. Diese Funktionen sind laut den Entwickler:innen so tief in der iPhone-Struktur verwurzelt, dass sie sich nicht über eine Drittanbieter-App abschalten lassen.

Halide ist im App Store verfügbar und erfreut sich dort einer Bewertung von 4,4 Sternen bei über 10.000 Reviews. Wer alle Funktionen der App freischalten will, muss allerdings dafür zahlen. Die Kamera-Anwendung bietet ein monatliches Abo-Modell für 2,99 Dollar oder einen jährlichen Beitrag von 11,99 Dollar. Wer eine Lifetime-Lizenz kaufen möchte, muss dafür 59,99 Dollar auf die virtuelle Ladentheke legen.