Je nach Kamerawinkel schickt euch dieser QR-Code zu einer anderen Website – das steckt dahinter

Mittlerweile sind QR-Codes aus vielen Bereichen des Lebens nicht mehr wegzudenken. Über einen in der Anleitung befindlichen Code könnt ihr etwa schnell die zugehörige App zu einem neuen Tech-Gadget herunterladen. Oder ihr scannt einen QR-Code im Restaurant und bekommt so Zugriff auf die Karte. QR-Codes leiten euch dabei immer zu einem Ziel weiter.

Ein QR-Code mit mehreren Blickwinkeln

Der Tüftler namens Guy Dupont zeigt über seine Social-Media-Kanäle, wie es künftig auch anders sein könnte. Er hat eine Methode entwickelt, um mehrere QR-Codes in einem zu vereinen. Der Trick ist dabei eigentlich seit Jahren bekannt und kommt bei Wackelbildern zum Einsatz: eine Lentikularfolie. Das ist eine Folie, auf der mehrere Zylinderlinsen nebeneinander angebracht sind. Dadurch werden je nach Blinkwinkel die darunterliegenden Bilder für uns sichtbar oder unsichtbar. Dadurch hat es den Anschein, als würden Porträts ihre Augen öffnen oder Objekte sich bewegen.

Dupont nutzt die Folie, um mehrere QR-Codes in einem herkömmlichen QR-Code-Quadrat unterzubringen. Wie sein Video mit der Smartphone-Kamera zeigt, verändert sich der Link, zu dem der Code führt, je nach dem Blickwinkel. So führt ein Code zur New York Times, während die anderen beiden zu APNews und FauxNews führen.

Der Tüftler zeigt in seinem Post zudem, wie die QR-Codes ohne die Lentikularfolie aussehen. Im Grunde sind es drei QR-Codes, die ineinandergreifen – jeweils nur um wenige Pixel verschoben. Ohne die Folie würde ein QR-Code-Scanner vermutlich seine liebe Mühe haben, auch nur einen Link aus dem Chaos herauszufiltern. Dank der Folie ist das aber kein Problem.

Ob sich solche QR-Codes künftig durchsetzen werden, bleibt aber abzuwarten. Oftmals sollen QR-Codes auch nur einen einzigen Zweck erfüllen und müssen gar nicht so viele Links in sich vereinen. Zudem könnte es bei solchen QR-Codes schnell zu Frust bei Nutzer:innen kommen, wenn sie den gewünschten Link nicht aufrufen können, weil der Blickwinkel nicht stimmt.

