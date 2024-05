Moderne Technologien verändern Berufe: Ein Forscher erklärt, wie ihr trotzdem wertvolle Skills aufbaut

Die meisten Berufe verändern sich ständig, insbesondere durch den Einfluss von Technologien wie KI und Robotik. In seinem Buch The Skill Code: How to Save Human Ability in an Age of Intelligent Machines erklärt Matt Beane, Professor an der Universität Kalifornien Santa Barbara, wie man trotz technologischer Fortschritte wertvolle Fähigkeiten aufbauen kann.

Anzeige Anzeige

Beane stellte in seinen Forschungen fest, dass die traditionelle Meister-Lehrling-Beziehung an Bedeutung verliert. Trotzdem gelingt es Lehrlingen, wichtige berufliche Fähigkeiten zu entwickeln.

Ein Beispiel ist die Nutzung von Chirurgie-Robotern in Krankenhäusern. Beane bemerkte gegenüber Tech Xplore: „Meine Forschung zeigt, dass der leitende Chirurg den Roboter steuert und der Trainee oft nur das Verfahren von einer Steuerkonsole aus beobachtet, was ihn überflüssig macht.“ Früher halfen Auszubildende dem Chirurgen aktiv während einer Operation.

Anzeige Anzeige

Nicht nur die Chirurgie ist betroffen

Beane hat in seiner Forschung ähnliche Muster in mehr als 30 verschiedenen Berufen identifiziert, darunter bei Anwälten, Bankern und Klempnern. Trotz der zunehmenden Distanz zwischen Auszubildenden und Vorgesetzten hat Beane eine effektive Lernmethode gefunden.

Diese bezeichnet er als Skill Code. Der Skill Code basiert auf drei Kernaspekten: Herausforderung, Komplexität und Verbindung. Wenn diese drei Eigenschaften gegeben sind, entsteht eine optimale Lernumgebung, die das Erlernen jedes Skills ermöglicht.

Anzeige Anzeige

So schafft ihr eine optimale Lernumgebung

Nach Beanes Erklärungen beschreibt der Aspekt der Herausforderung eine Aufgabe, die schwierig, aber nicht überfordernd ist. In solchen Situationen sind Menschen besonders fokussiert, wodurch sie am effektivsten Informationen aufnehmen und verarbeiten können.

Der Faktor Komplexität bezieht sich darauf, nicht nur die eigentliche Aufgabe zu verstehen, sondern auch damit verbundene Bereiche zu erkennen. Beane beschreibt das anhand eines Clickers für Präsentationen. Wer dessen Bedienung erlernt, habe die Chance, zu verstehen, womit sie zusammenhängt, heißt es bei Tech Xplore. Dies mache Lernende flexibler und ermöglicht es ihnen, aus verschiedenen Situationen zu lernen.

Anzeige Anzeige

Der dritte Aspekt, Verbindung, zielt auf die Beziehung zwischen Vorgesetztem und Auszubildendem ab, die von Vertrauen und Respekt geprägt sein sollte. Ein vertrauensvolles Verhältnis fördert, dass der Vorgesetzte dem Auszubildenden mehr Verantwortung überträgt.

Laute Beane können Unternehmen jeder Branchen diese Eigenschaften nutzen, um ein ideales Lernumfeld für ihre Mitarbeiter zu schaffen.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz