KI-Fotobearbeitung bei Ebay: Verkäufer bekommen professionelle Hintergründe für ihre Produkte

Ebay hat eine neue, KI-basierte Funktion eingeführt, die es Verkäufer:innen ermöglichen soll, ihre Produktfotos professionell und ansprechend zu gestalten. Mit dem neuen KI-Hintergrundverbesserungs-Tool können Verkäufer:innen ihre Bilder aufwerten, indem sie den bestehenden Hintergrund entfernen und durch eine stilvolle, von der KI generierte Kulisse ersetzen.

Das Tool ist zunächst nur in den USA, Großbritannien und Deutschland verfügbar und funktioniert auf iOS-Basis. In den nächsten Monaten soll eine Android-Version folgen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein explizites einzelnes Tool oder eine App, sondern die Funktion ist Teil des Listing-Prozesses in den mobilen Apps. Die Hintergrundverbesserung baut auf der seit 2020 bestehenden Funktion zur Hintergrundentfernung auf, die 2023 kontinuierlich verbessert wurde.

Bilder helfen verkaufen – nicht nur bei Ebay

Hochwertige Bilder sind ein wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Produkt-Listings und beschleunigen den Verkauf. Das Erstellen professioneller Produktfotos kann jedoch teuer und zeitaufwendig sein. Das Hintergrundverbesserungs-Tool soll den Prozess erheblich vereinfachen und es Verkäufer:innen ermöglichen, ihre Produkte in ansprechenden Szenen zu präsentieren. Beispielsweise können Tennisschläger vor einer realistischen Tenniskulisse oder Sammlerfiguren vor einem eleganten Studiohintergrund gezeigt werden.

Dieses Tool ist Teil einer Reihe von Funktionen, die Ebay über die Jahre entwickelt hat, um die Erstellung und Verwaltung von Listings zu erleichtern. Letztes Jahr wurde ein weiteres Tool eingeführt, das automatisch Beschreibungen aus Fotos generiert, und ein weiteres, das KI-generierte Social-Media-Posts erstellt, um Verkäufer:innen Zeit zu sparen. Allerdings ist Ebay bei Weitem nicht die einzige Plattform, die eine solche Lösung anbietet. Amazon hat für seinen Marketplace kürzlich eine sehr ähnliche KI-basierte Freistell- und Gruppierlösung an den Start gebracht.

Das Hintergrundverbesserungs-Tool soll dabei unterstützen, mehr Umsatz zu generieren – eine Intention, von der natürlich auch Ebay selbst profitiert. Es wird durch Open-Source-Deep-Learning-Modelle (Stable Diffusion) und Ebays umfangreiche anonymisierte Daten unterstützt. Im nächsten Jahr sollen die Modelle dazu weiter optimiert werden, basierend auf dem Feedback der Nutzer:innen.

Ebay betont, man habe die Lösung in Kooperation mit dem Responsible-AI-Team entwickelt und wolle so den fairen und sicheren Einsatz von KI sicherstellen.

