Komplett KI-generierte Games: Warum diese Zukunft laut Nvidia nicht weit entfernt ist

Künstliche Intelligenz kommt schon jetzt in der Gaming-Branche zum Einsatz. Das zeigt unter anderem eine Studie, in der zwei Drittel aller Spieleentwickler:innen zugeben, dass sie bereits mit KI an ihren Spielen gearbeitet haben.

Auch Hardware-Hersteller Nvidia sieht die Zukunft von künstlicher Intelligenz bestimmt. Während eines Q&A-Panels der Nvidia GPU Technology Conference wurde CEO Jen-Hsun Huang die Frage gestellt, wann jeder Pixel eines Spiels von einer KI erstellt werden könne (via Tom’s Hardware).

KI-erstellte Games: Eine nicht allzu weit entfernte Zukunft

„Ich glaube, dass wir weniger als zehn Jahre davon entfernt sind“, verriet CEO Huang und fügte hinzu: „In fünf Jahren sind wir vermutlich an dem Punkt der S-Kurve angekommen, an dem sich alles in Echtzeit verändert und jeder sagt ‚Oh, schau es dir an, das passiert wirklich‘.“

Das von ihm erwähnte Konzept der S-Kurve beschreibt den Verlauf von Innovationen über einen bestimmten Zeitraum. Am unteren Ende der S-Kurve startet eine Innovation und muss erst einmal einen bestimmten Punkt des Wachstums erreichen, bevor damit Neuerungen und Gewinne entstehen. Am oberen Ende der S-Kurve sind alle möglichen Innovationen erreicht. In der Regel müssen Hersteller dann mit einem neuen Produkt eine weitere S-Kurve beginnen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

„Wir haben wahrscheinlich schon zwei von diesen zehn Jahren hinter uns. Deshalb würde ich sagen, dass wir diesen Punkt innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre erreichen können. Das ist sehr wahrscheinlich“, so Huang.

Erste Schritte mit Nvidia Ace

Schon im vergangenen Jahr hatte Nvidia eine spannende Demo gezeigt, in der generative KI ein Gespräch mit einem NPC ermöglicht. Spieler:innen können per Mikrofon mit Ingame-Charakteren sprechen und eine richtige Konversation führen, statt vorgefertigte Fragen und Antworten aus einer Liste zu wählen.

Noch wirken solche Dialoge etwas hölzern. Aber wenn Nvidia und andere Unternehmen weiter an solchen KI-Tools arbeiten, könnten wir in den nächsten Jahren Games sehen, die komplett mit KI generiert wurden.

