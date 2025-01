KI-Kommunikationsprobleme: Waymo Robo-Taxi kann Handzeichen eines Bauarbeiters nicht deuten

Waymo hat seine Robo-Taxis mittlerweile in mehreren Städten in den USA sowie in Tokio im Einsatz. Allerdings nicht immer ohne Probleme. Erst vor wenigen Wochen kursierte ein Video im Netz, das ein Waymo-Taxi dabei zeigte, wie es minutenlang auf einem Parkplatz kreist. Der Passagier, der sich im Taxi befand, verpasste dadurch fast seinen Flug. Und jetzt reiht sich ein weiterer Clip zu den Waymo-Problemen ein.

Waymo versteht Handzeichen eines Bauarbeiters nicht

Das Video auf Reddit zeigt ein Waymo-Taxi in einer Baustelle. Ein Bauarbeiter mit einem Schild in der Hand regelt den Verkehr und weist das autonome Fahrzeug per Handzeichen an, nach links abzubiegen. Offenbar ist der Weg geradeaus durch die Baustelle gesperrt. Das Waymo-Taxi blinkt zunächst links und fährt in die angewiesene Richtung, bricht aber immer wieder ab und bleibt stehen. Dann versucht es erneut geradeaus zu fahren, nachdem der Bauarbeiter ein paar Schritte zur Seite geht.

Unter dem Clip sammeln sich viele Theorien über das verwirrte Waymo-Taxi. Viele Nutzer:innen vermuten, dass die KI bisher nicht so ausgereift sei, um Handzeichen von Menschen zu erkennen und zu verarbeiten. Andere argumentieren dagegen und berichten von Situationen, in denen Waymo-Taxis problemlos durch enge Baustellen manövriert sind.

Sie spekulieren, dass auf der anderen Seite des Slow-Schildes, das der Bauarbeiter bei sich trägt, der Schriftzug „Stop“ steht. Da das Schild immer wieder vom Bauarbeiter hochgehalten wird, überschreibt der Stopbefehl aus Sicherheitsgründen alle anderen Befehle. Die Nutzer:innen vermuten, dass das Waymo die Handzeichen erkannt und befolgt hätte, wenn das Schild nicht durchgängig hochgehalten worden wäre.

Auch wenn das eine mögliche Theorie ist, sehen viele Nutzer:innen weiterhin die Diskrepanz zwischen dem Waymo-Taxi und menschlichen Fahrer:innen. Während das autonome Taxi in dieser Situation für Komplikationen gesorgt hat, hätten Menschen die Handzeichen in Verbindung mit dem Schild trotzdem verstanden und korrekt umgesetzt.

Vorurteile über E-Autos – und was an ihnen dran ist

