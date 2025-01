Sich ein Taxi zu nehmen, ist in vielen Fällen ein probates Mittel, um schnell zum Flughafen zu kommen. Anders sieht das offenbar aus, wenn das Auto autonom unterwegs ist, also kein:e Fahrer:in am Steuer sitzt.

Waymo-Robotaxi dreht Kreise

Einem US-Amerikaner dürfte ein Robotaxi der Google-Schwester Waymo einen ziemlichen Schrecken eingejagt haben. Beinahe hätte Mike Johns sogar seinen Flug verpasst, der ihn von Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona nach Los Angeles bringen sollte.

Statt ihn nämlich schnell und sicher zum Flughafen zu bringen, kreiste das Fahrzeug mit Johns an Bord minutenlang über einen Parkplatz – ohne dass der Passagier aussteigen oder eingreifen konnte. Selbst der Kundendienst von Waymo schaffte es nicht, das Robotaxi zu stoppen.

Entsprechend verärgert äußerte sich Johns in seinem via Linkedin veröffentlichten Bericht dieses Erlebnisses. In einem dazugehörigen Video kann man unter anderem das Gespräch mit dem offenbar überforderten Kundendienst miterleben.

Video geht viral

Johns erklärt dort, dass das Robotaxi seine Runden auf dem Parkplatz drehe. Er sei angeschnallt und könne das Fahrzeug nicht verlassen. „Was ist da los?“, fragt Johns. Das Ende 2024 gepostete Video ist mittlerweile voral gegangen und verzeichnet über zwei Millionen Views und Interaktionen.

Dabei ist das Ganze noch einigermaßen glimpflich ausgegangen. Denn dem Waymo-Kundendienst gelang es nach einigen Minuten, das Fahrzeug anzuhalten. Johns konnte das Fahrzeug verlassen und erreichte sogar noch seinen Flug.

Waymo erklärte unterdessen, dass Johns die Fahrt nicht verrechnet worden sei. Zudem habe man den Fehler über ein Softwareupdate behoben, wie das Unternehmen CBS gegenüber mitteilte.

Betroffener vermisst Empathie

Johns, der selbst im Tech-Bereich arbeitet, scheint damit aber nicht zufriedenzustellen zu sein. Er vermisse in dieser Angelegenheit die Empathie, die menschliche Komponente, wie er CBS sagte.

„Das ist wieder einmal ein Beispiel für die heutige digitale Welt“, so Johns. Beim Waymo-Robotaxi handele es sich seiner Meinung nach um ein „unausgereiftes Produkt“. Zudem komme niemand den Kund:innen entgegen.

Nie wieder Robotaxi?

Während sich laut Johns niemand von Waymo bei ihm gemeldet habe, um sich zu entschuldigen, erklärte das Unternehmen, man habe durchaus versucht, ihn zu kontaktieren. So oder so – beim nächsten Mal, so Johns, werde er sich ein Taxi mit einem Menschen am Steuer nehmen.

