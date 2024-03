Mann versucht, autonom fahrendes Waymo-Auto zu stehlen – und scheitert kläglich

Rund um die Tests mit selbstfahrenden Autos kommt es in Los Angeles und San Francisco immer wieder einmal zu befremdlichen Szenen. So hatte im Frühjahr 2023 der hin und wieder auftretende Nebel „Karl“ die selbstfahrenden Waymo-Taxis verwirrt und zum Stillstand gebracht, was ein Verkehrschaos auslöste.

Meute zerstört selbstfahrendes Waymo-Auto

Im Februar 2024 hatte eine aufgebrachte Menge in Los Angeles eines der fahrerlosen Fahrzeuge mutwillig zerstört und in Brand gesetzt. Glücklicherweise waren gerade keine Fahrgäste befördert worden. Die Geschichte um die autonomen Taxis ist jetzt um ein Kapitel reicher: versuchter Diebstahl.

Einem Bericht der Los Angeles Times zufolge soll ein 34-jähriger Mann eines der Fahrzeuge okkupiert haben, als dieses gerade einen Fahrgast an einer Straßenkreuzung absetzte. Der Versuch des verhinderten Diebes, mit dem selbstfahrenden Auto davonzufahren, scheiterte.

Support stoppt unautorisierte Nutzung

Das Fahrzeug bewegte sich aufgrund entsprechender Anweisungen des Waymo-Supportteams nicht von der Stelle. Laut Waymo lag das daran, dass der Mann als unautorisierter Fußgänger eingestuft wurde.

Der Aufforderung der Mitarbeiter:innen, das Auto wieder zu verlassen, kam der Mann aber nicht nach. Woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Den zu Hilfe gerufenen Beamt:innen gelang es schließlich, den Mann aus dem Auto zu holen und festzunehmen.

Kritik an Genehmigung autonomer Fahrten

Waymo testet in Los Angeles seit über einem Jahr vollständig selbstständig fahrende Autos. Die Test-Fahrten und die Ausweitung des Programms haben zuletzt aber Kritik hervorgerufen.

Erst in der vergangenen Woche hatte die dafür zuständige Behörde California Public Utilities Commission Waymos Pläne, die Testfahrten nach San Mateo und Regionen außerhalb Los Angeles auszuweiten, durchgewunken – und das trotz Bedenken von lokalen Politiker:innen.

Gefährlich: Lokale Behörden sollen mitentscheiden

Janice Hahn, Bezirkschefin von Los Angeles, etwa hatte dies als „gefährliche Entscheidung“ bezeichnet. Sowohl Hahn als auch die Bürgermeisterin der Metropole, Karen Bass, forderten, dass die lokalen Behörden mehr Mitspracherecht bei solchen Entscheidungen erhalten sollten.

Vorfälle wie jener vom Februar oder der aktuelle dürften Wasser auf die Mühlen der Kritiker:innen des Waymo-Testprogramms sein.