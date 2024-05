GPT, Claude und Gemini: KI-Modelle haben eine Lieblingszahl – das hat es damit auf sich

Denkt an eine Zahl zwischen 0 und 100. Habt ihr eine Zahl ausgewählt? Gut. Die Chancen stehen ziemlich hoch, dass auch eine KI eure Zahl ausgewählt hat. Das haben Forscher:innen bei Gramener in einem Experiment herausgefunden.

So haben die Forscher:innen KI-Modelle getestet

Für die Untersuchung haben die Verantwortlichen drei populäre KI-Modelle gewählt: GPT-3.5 Turbo von OpenAI, Claude 3 Haiku von Anthropic und Gemini 1.0 Pro von Google. Sie haben den KI-Modellen die Aufgabe gegeben, eine zufällige Zahl zwischen 0 und 100 auszuwählen. Die künstlichen Intelligenzen sollten nur die Zahl als Antwort liefern und auf zusätzliche Informationen verzichten.

Wie sich herausgestellt hat, gibt es Zahlen, die die KI-Modelle deutlich häufiger ausgewählt haben als andere. Wäre die Auswahl wirklich zufällig, hätten die Ergebnisse zwischen 0 und 100 eine deutlich gleichmäßigere Verteilung. Es gibt allerdings Favoriten: 42 und 47 wurden von den KI-Modellen mit Abstand am meisten gewählt. Dahinter reihen sich die Zahlen 72, 57 und 37 ein.

Dabei gibt es aber auch Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen. Sie haben alle ihre eigene Lieblingszahl. OpenAIs GPT-3.5 Turbo wählte immer wieder die 47. Claude 3 Haiku präferiert laut den Forscher:innen die 42, während sich Google Gemini 1.0 Pro immer wieder für die 72 entschieden hat.

Warum wählen KI-Modelle immer wieder diese Zahlen?

Die Forscher:innen gehen davon aus, dass die KI-Modelle ähnlich wie Menschen Zahlen auswählen. Menschen tendieren bei solchen Experimenten ebenfalls dazu, einstellige Zahlen auszulassen. Ebenso unpopulär sind Zahlen, die durch fünf teilbar sind, und die Null. Für Menschen fühlen sich diese Optionen nicht zufällig an.

Dagegen sind zweistellige Zahlen mit einer Sieben am Ende häufig vertreten, da diese offenbar das Gefühl von Zufall erwecken. Auch popkulturelle Referenzen gehen nicht an den KI-Modellen vorbei. In Douglas Adams‘ Per Anhalter durch die Galaxis ist die 42 die Antwort auf die „Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“.

Die 37 soll eine der meistgewählten Zahlen sein, wenn Menschen nach einer zufälligen Zahl gefragt werden. Dieses Phänomen wird als „The 37 Force“ bezeichnet – ein weiterer Indikator, dass die KI die Zahlen nach menschlichem Vorbild auswählt.

Allerdings gibt es für die Forscher:innen auch noch offene Fragen. In ihrer Untersuchung konnten sie nicht feststellen, warum die Zahlen 73 und 56 bei den KI-Modellen eine erhöhte Popularität haben.

