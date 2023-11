KI wird zum Radiostar und Mediamarkt zur Paketstation

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

KI zwischen Dudelfunk und Nischensender

Fast genau vor 100 Jahren gingen in Deutschland die ersten Radioprogramme on air. Heute steht das Radio mitten in der Digitalisierung – und sieht sich der Konkurrenz von Streamingdiensten wie Spotify und Apple Music gegenüber. Wie es den privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern gelingt, unverwechselbar und glaubwürdig zu bleiben, und warum selbst der KI-Moderator ab und zu mal Luft holen muss.

Warum Mediamarkt und Saturn zur Paketstation werden wollen

Mediamarkt und Saturn erweitern ihr Serviceangebot in vielen Filialen um Paketannahme. Du kannst also dort in Zukunft auch deine Pakete von DPD, GLS und Hermes annehmen. Noch ist all das in der Pilotphase, aber es stellt sich die Frage, ob die Rechnung aufgehen kann. Werden Kund:innen hier zusätzliche Einkäufe tätigen, während sie ihr Amazon- oder Otto-Paket in Empfang nehmen?

Google kann jetzt besser rechnen

Google hat seine Such- und Lens-Funktionen aktualisiert, um Nutzern bei der Lösung komplexer Mathematik- und Physikaufgaben zu helfen, wobei die Eingabe sowohl text- als auch bildbasiert erfolgen kann. Durch das Large-Language-Modell angetrieben, kann Google auch wortbasierte Probleme interpretieren und Lösungsschritte bereitstellen. Zusätzlich werden fast 1.000 wissenschaftliche Konzepte aus verschiedenen Fachbereichen in 3D visualisiert, um ein interaktives Lernerlebnis zu ermöglichen. Diese Neuerungen, einschließlich der visuellen Darstellung eines Mitochondriums, machen die Plattform zu einer Ressource für das Erkunden und Verstehen wissenschaftlicher und mathematischer Konzepte.

