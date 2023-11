Mit dieser schrägen Idee wollen Mediamarkt und Saturn Kunden in die Läden locken

Während Online-Only-Händler:innen neidisch auf jene schauen, die ein Filialgeschäft in den Omnichannel-Kreislauf einbringen können, stöhnen diese über die damit verbundenen Herausforderungen in Sachen Fachkräftemangel und Kostenstrukturen.

Anzeige Anzeige

Die Elektronikmärkte von Mediamarkt und Saturn haben sich vor einiger Zeit „Experience Electronics“ auf die Fahnen geschrieben und wollen mit zusätzlichen Elementen wie Mietmodellen, zusätzlichen Unternehmenssparten wie der E-Mobilität (wir berichteten über die Mietangebote für E-Autos) und Reparaturservices punkten. Das funktioniert allerdings bislang offenbar nur so mittelmäßig – im Sommer entschloss man sich dazu, die Tochterfirma Tec-Repair aufzulösen und das Ganze durch eigene Mitarbeitende zu erledigen. Erlebnis- und vor allem serviceorientierter sollen die Filialen der beiden Elektronikketten werden, die immer mehr zusammenwachsen und die immer weniger eigene Elemente aufweisen, die sie gegenüber dem anderen Anbieter unterscheidbar machen.

Jetzt hat der Elektronikkonzern aus Ingolstadt ein Pilotprojekt angekündigt, das eine Kooperation mit den Paketdiensten DPD, GLS und Hermes Germany nach sich zieht. Kund:innen sollen ab sofort ihre Pakete komfortabel in ausgewählten Märkten von Mediamarkt und Saturn abholen und versenden können.

Anzeige Anzeige

Wie sich Mediamarkt zur Packstation degradiert

Das könnte bisweilen skurrile Züge annehmen, wenn Mediamarkt zum Versendeshop für Otto, Galaxus oder Amazon wird. Denn ob die Kund:innen deswegen die Software zum bei Cyberport georderten Notebook oder der bei Amazon bestellten Playstation bei Saturn und Mediamarkt kaufen, klingt unwahrscheinlich. Und die Provisionen, die für Paketshops gezahlt werden, sind bekanntermaßen auch nicht so üppig, sodass sich daraus bestenfalls aufgrund der Skalierung über zunächst 50 Filialen ein halbwegs tragfähiges Geschäftsmodell denken lässt.

Welche Filialen dabei mitmachen, lässt sich über den jeweiligen Shopfinder der Paketdienste ermitteln. Im Markt selbst stehen spezielle Abholzonen im Bereich des Online-Pick-ups oder an der Kasse zur Verfügung. Bis Anfang nächsten Jahres läuft derzeit die Testphase. Angeboten wird der Service zunächst in den Märkten im Norden und Westen Deutschlands, weitere Märkte werden in dieser Phase nach und nach folgen.

Anzeige Anzeige

Insgesamt rund 400 Märkte betreibt das Unternehmen mit den beiden Marken in Deutschland noch. Und obwohl das Filialgeschäft lange Jahre die Haupteinnahmequelle war, hat sich das Unternehmen inzwischen gewandelt und verstanden, dass es sinnvoll im Rahmen der Customer-Journey ist, die Kund:innen dort abzuholen, wo sie ihr Geld lassen wollen. Und immer noch spielen Filialen, wo vorhanden, eine wichtige Rolle, auch wenn etwa drei von vier Kaufprozesse mit der Onlinerecherche beginnen.

Mediamarkt und Saturn wollen das Pilotprojekt Anfang kommenden Jahres auswerten und darüber entscheiden, ob die Paketshop-Strategie wirklich sinnvoll ist und die erhofften Benefits mit sich bringt.

Mehr zu diesem Thema