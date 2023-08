Mediamarkt bietet neue E-Auto-Abos – doch diesmal ist eine Sache enttäuschend anders

Die ersten E-Autos waren vor einigen Monaten schnell vergriffen – und auch unterm Strich kam die Kooperation mit dem Auto-Abo-Anbieter Like2drive offenbar so gut an, dass die Ingolstädter jetzt mehr in diesem Bereich machen wollen. Das Unternehmen plant laut Mitteilung den Ausbau von Angeboten im Bereich E-Auto und will ab sofort erneut ausgewählte Elektrofahrzeuge per Abo-Modell zum Vorteilspreis anbieten.

Anzeige Anzeige

Der Fokus liege dabei auf „urbaner, nachhaltiger Mobilität“, heißt es. Mit an Bord ist wiederum der Kooperationspartner Like2drive. Wagen von Tesla gibt’s in diesem Fall allerdings keine unter den (identischen und nur unterschiedlich gebrandeten) Landingpages von Mediamarkt und Saturn. Zur Auswahl stehen dieses Mal der Polestar 2 Long Range Single Motor oder Dual Motor, der Fiat 500e, der Smart 1 Pro Plus sowie der Cupra Born. Die Preise liegen monatlich zwischen 359 und 709 Euro, wobei sich das mögliche Mindestalter der Fahrer:innen (21 oder 25 Jahre) und die Laufzeit (einige Abos gibt’s für zwölf Monate, andere gleich für 36 Monate) unterscheiden.

Das Unternehmen, das es in den letzten Jahren mit den Kernsegmenten der Unterhaltungselektronik und dem lange Zeit filialorientierten Geschäft nicht leicht hatte, erklärt, dass das Thema E-Mobilität großen Anklang gefunden hat – und auch das in den Medien wahrgenommene Kundeninteresse lässt darauf schließen, dass Saturn und Mediamarkt hier nach langen Jahren des Suchens ein lukratives weiteres Geschäftsfeld gefunden haben. Denn auch wenn es sich hierbei lediglich um eine Vermittlung handelt, mit der ja die Filiale oder der Onlineshop vom Handling eher wenig zu tun haben dürfte, sucht der Konzern bekanntermaßen seit Jahren nach Ersatz für sinkendes Interesse an vielen der Kernsegmente, in denen beide Player in der Vergangenheit erfolgreich waren. Bei Like2drive handelt es sich übrigens um eine Marke der Fleetpool GmbH, einem erfahrenen Anbieter von Automobil-Abos in Deutschland.

Anzeige Anzeige

Dass Mediamarkt und Saturn jetzt auf Modelle von Tesla verzichten, könnte ein paar ganz einfache Gründe haben, wird aber Tesla-Fans dennoch enttäuschen. Nachdem die ersten Erfahrungen mit der Nachfrage positiv waren, dürften sich die beteiligten Partner an größere Stückzahlen rantrauen. Ob die bei den beliebten Tesla-Modellen ausreichend vorhanden wären, darf bezweifelt werden. Auffällig ist auch, dass die Preise für die Abo-Autos dieses Mal ein Stück höher ausfallen, was auch mit Angebot und Nachfrage zu tun haben dürfte.

Auto abonnieren: Lohnt sich das?

Grundsätzlich bleibt aber die Frage, ob das Abonnieren einer Mobilitätsleistung in Form eines Autos sinnvoll ist. Wer zunächst einmal ausprobieren will, ob und wenn ja welches E-Auto für ihn oder sie passend ist, fährt buchstäblich mit solchen Angeboten gut. Auch diejenigen, die den hohen Kaufpreis scheuen oder sich schlicht nicht leisten können, erhalten so für einen festen Monatspreis ein aktuelles Elektrofahrzeug mit modernster Komfort- und Sicherheitsausstattung.

Anzeige Anzeige

Dabei fallen lediglich Zusatzkosten für das Aufladen sowie für etwaige Betriebsstoffe an. Zulassung, Wartung, jahreszeitgerechte Bereifung sowie Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung sind in den transparenten, monatlichen Raten enthalten. Abhängig vom Fahrzeug bekommen die Nutzer:innen eine vorgebebene Zahl an Inklusivkilometern. Wer mehr fährt, zahlt allerdings drauf.

Nach Ablauf der gewählten Vertragslaufzeit, die je nach Modell zwischen 10 und 36 Monaten beträgt, endet das Auto-Abonnement automatisch ohne Kündigung. Ein vorzeitiger Wechsel des Fahrzeugs oder ein vorzeitiges Ende des Bezugs ist nicht vorgesehen. Dennoch bleibt, ähnlich wie beim Leasing, die Gefahr, dass bei der Endabnahme Schönheitsfehler und sonstige Schäden zu Ungunsten des Mieters oder der Mieterin gehen.

Anzeige Anzeige

Darüber hinaus bietet Mediamarkt beziehungsweise Saturn einiges an Zubehör für die E-Mobilität an – ein Geschäftsbereich, der sich wohl auch außerhalb des Abo-Angebots gut ausbauen lässt und für den in den nächsten Jahren reichlich Nachfrage bestehen wird. Es gibg passende Wallboxen in den Onlineshops, zudem auch den entsprechenden Service für die Wallbox-Installation in Kooperation mit Partner TMTkom, der für die korrekte und sichere Inbetriebnahme inklusive Anmeldung, Montage und Funktionstest sorgen soll.

Mehr zu diesem Thema Elektroauto