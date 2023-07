Amazon hat ein ChatGPT-Problem: KI-generierte Romane fluten die Plattform

Textgenerierende KI wie ChatGPT können Massen an Text auf Knopfdruck ausspucken. Einige nutzen das, um KI Romane schreiben zu lassen, die sie dann auf Amazon veröffentlichen.

So können sie KI relativ einfach monetarisieren. Oft ergeben die Geschichten in diesen Romanen allerdings keinen Sinn. Extremetech schreibt, dass sich viele dieser Romane trotzdem sogar in der Bestsellerliste von Amazon wiedergefunden haben.

Romane aus Bestsellerliste entfernt

Demnach waren am Montag lediglich 19 von 100 Büchern in der Kategorie „E-Books zum zeitgenössischen Liebesroman für Jugendliche und junge Erwachsene“ von echten Menschen geschrieben worden.

Die restlichen 81 wurden von KI verfasst. Amazon hat allerdings bereits reagiert und die KI-Bücher zumindest aus den Bestsellerlisten entfernt. Trotzdem können Leser die Bücher weiterhin auf Amazon finden und kaufen.

Daran erkennt ihr KI-Bücher

Bücher, die von KI geschrieben wurden, sind in der Regel ganz einfach zu erkennen. Sie sind oft schlecht formatiert, das Cover ist lieblos gestaltet und bei der Gestaltung der Amazon-Seite wurde sich keine Mühe gegeben.

Reviews, Highlights oder Grafiken aus dem Buch fehlen in der Regel komplett. Der größte Knackpunkt ist aber, dass der Text oft keinen Sinn ergibt.

Extremetech gibt ein Beispiel von einem Auszug aus der ersten Seite eines KI-Romans: „Dieser Schwager ist wirklich zu ehrgeizig, diese Person ist der Meister des Schattendämonenpalastes, jeder Sektenmeister hat eine äußerst schreckliche Stärke, wenn nicht, wie kann ich dann auf der Position des Oberhauptes der Sekte sitzen?“ Dieser Satz stammt aus einem angeblichen Bestseller.

Lesen Bots KI-Bücher?

Fraglich ist noch, wie solche Bücher es überhaupt auf die Bestsellerliste von Amazon schaffen. Die Autorin Clare Pollard hat da eine Idee. Auf Twitter schreibt sie: „Es scheint etwas los zu sein, bei dem Bots Bücher von Bots lesen, um die Charts zu manipulieren. Es bricht das gesamte Self-Publishing-Modell von Amazon.“

Ob das wirklich der Fall ist, ist unklar. Allerdings sind Chatbots wie ChatGPT momentan ein Problem für Amazon-Self-Publishing. Das Unternehmen sollte auf diese Entwicklung reagieren.

